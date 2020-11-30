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أخبار العالم

إصابة وزيرة الدفاع النمساوية بفيروس كورونا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:44 ص
وزيرة الدفاع النمساوية
وزيرة الدفاع النمساوية
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شيماء مصطفى
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية أن وزيرة الدفاع، كلوديا تانر، ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاختبارات السابقة للوزيرة كانت جميعها سلبية، لكن الفحص الأخير ثبت إصابتها بفيروس كورونا.

ووفقًا لوسائل إعلام نمساوية، تعمل تانر بشكل جيد في الوقت الراهن، كما تواصل مهام عملها من المنزل.

وأكد المتحدث أن تانر على اتصال معهم بشكل دائم، لافتا إلى أنها دخلت الحجر الصحي في منزلها منذ 19 نوفمبر.

وتعد كلوديا تانر هي الوزيرة الثانية التي تصاب بالوباء داخل الحكومة النمساوية، حيث أصيب أيضًا بفيروس كورونا، وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج في منتصف أكتوبر الماضي.

وحتى الآن، سجلت النمسا منذ بداية انتشار وباء كورونا، 279708 حالات إصابة بالفيروس في البلاد، وتعافى من المرض 216998 شخصا.

وتخطت إصابات فيروس كورونا حول العالم صباح اليوم الاثنين حاجز الـ 63 مليون و 72 ألف إصابة، ما يعكس استمرار تسارع تفشي الوباء مع وجود فصل الشتاء.

ووفقا لموقع "ورلد ميتر" المتخصص في رصد إحصائيات كورونا، وصلت إصابات الفيروس حول العالم إلى 63 مليون و72 ألف و905.

فيما وصل عدد المتعافين إلى أكثر من 43 مليونًا و546 ألفًا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و465 ألف حالة.
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