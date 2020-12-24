الكونجرس يرفض طلب ترامب زيادة مساعدات الإغاثة بسبب فيروس كورونا

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونجرس زيادة ما قال إنه مبلغ إغاثة مباشر "منخفض يبعث على السخرية" للأمريكيين من 600 دولار إلى 2000 دولار ، وخفض الإنفاق على براميل لحم الخنزير.





واليوم الخميس، أوقف المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس النواب محاولات بعضهم البعض لتعديل قانون الإنفاق الحكومي والإغاثة من فيروس كورونا مجتمعة البالغ 2.3 تريليون دولار والذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وفشلوا في التوصل إلى حل وسط على الرغم من التهديد الوشيك المتمثل في تشكيل حكومة جزئية.









وبحس ب ما ورد منع الجمهوريون زيادة ترامب التي كان يسعى وراءها في شيكات الإغاثة المباشرة للأمريكيين العاديين إلى 2000 دولار ، بعد أن انحاز الديمقراطيون إلى اقتراح الرئيس.





في غضون ذلك، عرقل الديمقراطيون محاولة الجمهوريين لتقليل نفقات المساعدات الخارجية المدرجة في حزمة الإنفاق.





رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي ، التي سعت في السابق إلى تأجيل التوقيع على مشروع قانون جديد للإغاثة من فيروس كورونا قبل انتخابات نوفمبر حتى لا يتمكن ترامب من الحصول على "اسمه على شيك يخرج" ، دعت الرئيس إلى التوقيع على مشروع القانون الحالي قبل يوم الاثنين لتجنب إغلاق الحكومة.





وأضافت أن المشرعين الديمقراطيين سيعودون إلى عملهم الأسبوع المقبل في مشروع قانون منفصل قائم بذاته لزيادة مدفوعات الإغاثة المباشرة إلى 2000 دولار.





وكان المشرعون قد رفضوا سابقًا طلب ترامب بدفع مبلغ 1200 دولار لكل أمريكي.





ويوم الثلاثاء الماضي، انتقد ترامب حزمة فيروس كورونا التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق والتي تزيد عن 5000 صفحة ومشروع قانون الإنفاق الحكومي ، واصفا إياه بأنه ``مشين'' ، قائلا إنه ``لا علاقة له بكوفيد '' وأعاده إلى الكونجرس.





وقال الرئيس إن مشروع القانون استغرق "إلى الأبد" حتى يتم الانتهاء منه ، لكنه مليء بمليارات ومليارات الدولارات من الإنفاق على براميل لحم الخنزير بدلًا من "المساعدة العاجلة للشعب الأمريكي".





ولم يهدد الرئيس باستخدام حق النقض على مشروع القانون الأصلي.

وسيتم إغلاق حكومة الولايات المتحدة جزئيًا اعتبارًا من 29 ديسمبر إذا لم يوقع عليها.

ويبدو من المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون الذي تم الاتفاق عليه سابقًا مع تجاوز الكونغرس لحق النقض المحتمل لترامب ، نظرًا لأنه تم تمريره 92-6 في مجلس الشيوخ و 359-53 في مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر (أي أكثر من 2/3 الأغلبية المطلوبة تجاوز).

وأشاد الرئيس المنتخب جو بايدن علنًا بمشروع القانون الأصلي ، قائلًا إنه يوفر "راحة حيوية في وقت حرج".



