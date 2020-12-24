زوجة «بيج رامي»: أشكر الدولة والقيادة السياسية على تكريم البطل ممدوح السبيعي | فيديو

عبرت مروة عبد الله زوجة البطل ممدوح السبيعي الشهير بـ «بيج رامي» عن سعادتها العارمة عقب تتويجه ببطولة مستر أولمبيا 2020، مضيفة: «بعد إعلان نتيجة الفوز لم أشعر بنفسي وذهبت إلى عالم آخر تأثرا بالفرحة التي لا توصف».





وقالت «مروة عبد الله» خلال لقائها على قناة «تن» إن «بيج رامي» عمل على نفسه كثيرا، والذي وصل إليه الآن نتيجة تعب وسنين طويلة ويستحق هذه البطولة عن جدارة، مضيفة أن رامي عادة بعد انتهاء أي بطولة ينسى الماضي ويفكر في القادم.





وأضافت زوجة البطل ممدوح السبيعي الشهير بـ «بيج رامي» أن التحضيرات التي يجهزها رامي في كل بطولة تأخد وقتا ومجهودا كبيرا جدا، مؤكدة أن رامي لديه حماس وقوة وإصرار على المشاركة في بطولات كمال الأجسام المختلفة لتحقيق المراكز المتقدمة.





وأشارت إلى أنه كان هناك حفاوة استقبال كبيرة جدا من الجمهور ووسائل الإعلام، مؤكدة أن الدولة المصرية والقيادة السياسية وقفوا معه تقديرا له على فوزه باللقب، متابعة : «بشكر الدولة والقيادة السياسية على تكريم رامي».