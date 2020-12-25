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حوادث

الداخلية تناشد المواطنين سرعة التوجه لوحدات المرور .. تعرف على آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:55 ص
الملصق الالكترونى
الملصق الالكترونى
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مصطفى الرماح
أهابت وزارة الداخلية، بالمواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها، سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني خلال الموعد المحدد من دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص، وسيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفى ذات الإطار، وتيسيرًا على المواطنين يمكن لمالكى المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور ( بوابة مرور مصر ) على موقع وزارة الداخلية ( https://moi.gov.eg/ ).

يأتي ذلك فى إطار استمرار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق.. وبمناسبة قرب انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى يوم 31/12/2020 .
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