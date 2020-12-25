متحدث هيئة الأنفاق : افتتاح محطة "عمر بن الخطاب" ضمن محطات المرحلة الجديدة ..فيديو

قال المهندس أيسر رأفت ، المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق ، أن محطة "عمر بن الخطاب"، واحدة من ضمن عشرة محطات جديدة ، تم افتتاحها ، ضمن المرحلة الثالثة ، وبتشريف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتتميز بـ سلالم كهربائية تمتد حتى الرصيف ، وماكينات الكتروني للتذاكر، دون الحاجة للانتظار ، أمام شباك التذاكر .





وأضاف، خلال لقاءه على فضائية " إكسترا نيوز" ، أن الخط الثالث ، هو أكبر خط ، بمترو الأنفاق ، تم افتتاح أربع مراحل منه ، وجاري تنفيذ ثلاثة مراحل أخرى منه .





وتسعى وزارة النقل للتوسع لإنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة.





في التقرير التالي نستعرض أبرز المشروعات التي تسعى الوزارة لإنشائها في الفترة الحالية.









_ مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)





_ ووجه وزير النقل مؤخرًا القائمين على المشروع بضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع.





_ كما وجه بان تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.





_ يعتبر القطار الكهربائي شريان تنمية جديد فى المجتمعات العمرانية الجديدة.





_ يحقق المشروع سرعــة الانتقــــال والربط بين القـاهـرة و المدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة.





_ المشروع يبلغ طوله 90 كم بعدد 16 محطة





_ مخطط افتتاح المرحلة الأولى والثانية في إحتفالات أكتوبر 2021 .



