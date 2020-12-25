ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدينار الكويتى الأعلى سعرا.. سعر العملات العربية اليوم الجمعة 25 -12-2020

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:36 ص
الدينار الكويتى اعلى
الدينار الكويتى اعلى العملات العربية سعرا
Advertisements
قسم الاقتصاد
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى .

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.51 جنيه للشراء و 51.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

اقرأ أيضا ..سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي بعد قرار"المركزي" بالتثبيت

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.22جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدينار الكويتى الأغلى..أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء

الدينار الأغلى.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء

الدرهم الإماراتي بـ 4.28 جنيه.. سعر العملات العربية اليوم الأحد

سعر العملات العربية اليوم الاثنين 26-10-2020

تعرف على سعر العملات العربية اليوم الثلاثاء

الدينار الكويتى الأغلى.. ننشر أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 3-11-2020

ترشيحاتنا

بصورة مع والده ... نجل فاروق جعفر يحتفل بعيد ميلاد ابنه .. شاهد

في عيد ميلادها .. شاهد فساتين عرضت غادة عادل للانتقاد

وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور ومده إلى الغردقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

دراسة: الإغلاق لن يؤثر عليها والوفيات ستزيد.. تطور خطير في سلالة كورونا الجديدة

تقلد آبل كالعادة.. صدمة لمحبي سامسونج بسبب هذه الخطوة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. شاهد فساتين عرضت غادة عادل للانتقاد

بعد حرق شنب النجعاوى.. JEEP الصعايدة تقود أمشير لقضاء 30 يوم في السجن | صور

بحث جديد.. نوع شهير من الخضروات مفيد لمرضى الضغط