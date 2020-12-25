الدينار الكويتى الأعلى سعرا.. سعر العملات العربية اليوم الجمعة 25 -12-2020

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.51 جنيه للشراء و 51.60 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.22جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.51 جنيه للشراء و 51.60 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي بعد قرار"المركزي" بالتثبيت
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.22جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .