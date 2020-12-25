خروج قطار ركاب الأقصر- القاهرة عن القضبان في مدينة قفط بقنا

تعطلت حركة السكة الحديد بقنا، بعد خروج قطار ركاب عن قضبان السكة الحديد، أثناء دخوله محطة سكة حديد قفط،دون أن يسفر عن أى إصابات بين الركاب.

توقفت حركة السكة الحديد تماما، بعد إخطار الجهات المعنية بخروج القطار عن القضبان، وسط تواجد أمنى حول مكان توقف القطار.

دفعت هيئة السكة الحديد بالفرق و المعدات اللازمة للبدء فى عملية رفع القطار وتسيير الحركة من جديد على القضبان.

تبين أن القطار 157 القادم من الأقصر متوجها إلى القاهرة، وأثناء مروره بمدينة قفط خرجت عجلات القطار عن القضبان.

فيما انتشر الركاب حول القطار، بحثا عن وسيلة مواصلات لاستكمال رحلتهم إلى المحافظات الواقعة شمال قنا.

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