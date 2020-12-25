ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

دون خسائر بالأرواح..ننشر تفاصيل حريق نادى المهندسين بالزمالك

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:47 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
أكد اللواء هشام أبوسنة رئيس نقابة مهندسين القاهرة انه في حوالي الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم الجمعة ٢٥ ديسمبر وبعد خروج جميع رواد النادي والعاملين به وكان متواجد فقط افراد الامن والحراسة  نشب حريق في نادي المهندسين بابوالفدا بمنطقة "المنشأ الخفيف" للمحلات المؤجرة بطول ٢٠م وعرض ٤م وهي عبارة عن عدد 4 محلات مؤجرة بالكامل عبارة عن محلات" البيتزا والكريب وكافتيريا والسندوتشات".


واشار رئيس نقابة مهندسين القاهرة الي ان الحريق التهم محتويات هذه المحلات بالثلاجات والديب فريزر وجميعها تخص المستأجر لهذه المحلات.


وأضاف أبوسنه انه تم السيطرة علي الحريق بعد حوالي ساعة وبدون وقوع أي إصابات او خسائر في الأرواح.


وأكد أن باقي منشآت النادي والمطاعم والصالونات والمكاتب الإدارية وكافة الخدمات والممشى النيلي جميعها بخير ولم يمسسها الحريق مطلقا.


لفت رئيس نقابة مهندسين القاهرة  الى ان النادي يستقبل أعضائه من المهندسين واسرهم بشكل كامل وطبيعي ، وجاري حاليا استكمال الإجراءات القانونية من النيابة العامة والمعمل الجنائي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق أعلى سطح مصنع للملابس بالعبور دون خسائر في الأرواح

مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم سيارتين بدراجة نارية بقليوب

السيطرة على حريق داخل مصنع في العبور

فور علمها بإيداع أحد أبنائها دار رعاية.. نقابة المهندسين تتوجه لاستلام المهندس ورعايته

بـ 10 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق نادي نقابة المهندسين بالزمالك

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق نادى المهندسين النهري

ترشيحاتنا

اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي يطوي صفحة البريكست.. التفاصيل الكاملة والبنود

العروسة اتكسرت.. حزن شديد يصيب لاعب كمال الأجسام بسبب زوجته الدمية

الهيئة العليا للانتخابات تنعى المستشار لاشين إبراهيم

أخبار الرياضة .. إصابة أحمد مرتضى منصور في عينه .. قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي

كيلو الفراخ بـ 15 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

وزير الأوقاف يكشف عن إعجاز الله في سورة الواقعة .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام

واد شديد الخطورة يجذب هواة التسلق بالسعودية.. صور