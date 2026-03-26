طرد السفير وقطع العلاقات.. نائب لبناني سابق يطالب بقرارات سيادية ضد إيران

قال أنطوان أندراوس، النائب اللبناني السابق، إن قرار طرد السفير الإيراني من لبنان “سيمر رغم الضغوط”، مشيرًا إلى أن ما وصفه بمحاولات ضغط من طهران على رئاسة مجلس النواب يعكس رفضًا لأي رأي مخالف داخل الساحة اللبنانية.

المطالبة بطرد السفير

وأضاف "أندراوس" خلال اتصال هاتفي علي قناة الحدث، أن شريحة واسعة من اللبنانيين لم تعد تكتفي بالمطالبة بطرد السفير، بل تدعو إلى قطع العلاقات مع إيران، معتبرًا أنها “تتدخل في الشأن الداخلي عبر دعم حزب الله وتسليحه”، وهو ما أدى – بحسب قوله – إلى إدخال البلاد في صراعات مدمرة.

وفي رده على الجدل القانوني الذي أثاره النائب حسن فضل الله حول آلية اتخاذ قرار الطرد، أوضح أندراوس أن السفير الإيراني “لم يقدم أوراق اعتماده رسميًا”، ما يمنح وزارة الخارجية حق رفضه، منتقدًا في الوقت نفسه حديث حزب الله عن القانون.

وحذر النائب اللبناني السابق، من تصاعد التوتر الداخلي، مشيرًا إلى أن بعض التصريحات الصادرة عن قيادات في حزب الله تتضمن تهديدات بحرب أهلية، وهو ما يعكس – على حد تعبيره – “حالة ارتباك وضعف”. كما لفت إلى وجود انقسام حاد داخل المجتمع اللبناني حول العلاقة مع إيران ودور حزب الله.

واختتم بالتأكيد على أن لبنان يواجه “سؤالًا مصيريًا” بشأن إمكانية التعايش الداخلي في ظل هذا الانقسام، داعيًا إلى قرارات سيادية مستقلة بعيدًا عن أي ضغوط خارجية.