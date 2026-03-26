قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تفوز على البرازيل 2-1 استعدادا لكأس العالم 2026
البحوث الفلكية : زلزال 4.2 ريختر يضرب شمال شرق الغردقة
لمواجهة تحديات التشغيل| أسعار تذاكر المترو والقطارات بعد زيادتها.. وتفاصيل الاشتراكات
مصرع عامل وإصابة آخر اختناقا داخل بالوعة صرف صحي ببني سويف
5798 جنيهًأ .. سعر أوسط عيار ذهب في الصاغة اليوم
هل تُنهي حياتها؟ منشور صادم للمذيعة داليا فؤاد يثير القلق ويكشف معاناة نفسية مؤلمة
اجتماع خليجي استثنائي لوزراء النقل لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة وتأمين سلاسل الإمداد
طرد السفير وقطع العلاقات.. نائب لبناني سابق يطالب بقرارات سيادية ضد إيران
بعد 30 عاما من الارتباط بمواطن مصري .. فرنسية تعلن إسلامها في مسجد بالأقصر
تعرف على أسعار تذاكر قطارات تالجو بعد الزيادة الجديدة على خطوط السكة الحديد
إيطاليا تتأهل لنهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026
الري تطلق برامج لـ تدوير ورد النيل وتحويله إلى منتجات يدوية مربحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

طرد السفير وقطع العلاقات.. نائب لبناني سابق يطالب بقرارات سيادية ضد إيران

إيران
رحمة سمير

قال أنطوان أندراوس، النائب اللبناني السابق، إن قرار طرد السفير الإيراني من لبنان “سيمر رغم الضغوط”، مشيرًا إلى أن ما وصفه بمحاولات ضغط من طهران على رئاسة مجلس النواب يعكس رفضًا لأي رأي مخالف داخل الساحة اللبنانية.

المطالبة بطرد السفير

وأضاف "أندراوس" خلال اتصال هاتفي علي قناة الحدث، أن شريحة واسعة من اللبنانيين لم تعد تكتفي بالمطالبة بطرد السفير، بل تدعو إلى قطع العلاقات مع إيران، معتبرًا أنها “تتدخل في الشأن الداخلي عبر دعم حزب الله وتسليحه”، وهو ما أدى – بحسب قوله – إلى إدخال البلاد في صراعات مدمرة.

وفي رده على الجدل القانوني الذي أثاره النائب حسن فضل الله حول آلية اتخاذ قرار الطرد، أوضح أندراوس أن السفير الإيراني “لم يقدم أوراق اعتماده رسميًا”، ما يمنح وزارة الخارجية حق رفضه، منتقدًا في الوقت نفسه حديث حزب الله عن القانون.

وحذر النائب اللبناني السابق، من تصاعد التوتر الداخلي، مشيرًا إلى أن بعض التصريحات الصادرة عن قيادات في حزب الله تتضمن تهديدات بحرب أهلية، وهو ما يعكس – على حد تعبيره – “حالة ارتباك وضعف”. كما لفت إلى وجود انقسام حاد داخل المجتمع اللبناني حول العلاقة مع إيران ودور حزب الله.

واختتم بالتأكيد على أن لبنان يواجه “سؤالًا مصيريًا” بشأن إمكانية التعايش الداخلي في ظل هذا الانقسام، داعيًا إلى قرارات سيادية مستقلة بعيدًا عن أي ضغوط خارجية.

الساحة اللبنانية طهران لبنان السفير الإيراني أنطوان أندراوس حزب الله إيران

