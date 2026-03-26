ترامب: ضربات موجعة لمواقع المسيّرات الإيرانية.. وطهران تسعى لاتفاق تحت الضغط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة وجهت ضربات قوية استهدفت مواقع إيرانية متخصصة في إنتاج الطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن هذه العمليات تسببت في أضرار كبيرة للبنية العسكرية الإيرانية.

التحركات الأمريكية

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي أن إيران كانت تخطط لفرض سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التحركات الأمريكية جاءت في إطار مواجهة هذا التهديد والحد من تمدده.

وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، أعرب ترامب عن شكوكه بشأن رغبة بلاده في إبرام اتفاق مع طهران في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن إيران هي الطرف الذي يسعى إلى التفاوض.

محاولة التوصل لاتفاق

وأكد أن الضغوط التي تعرضت لها إيران مؤخرًا دفعتها إلى محاولة التوصل لاتفاق، قائلًا إن طهران “تتوسل” لإبرام اتفاق، في حين أن واشنطن لا ترى ضرورة ملحّة لذلك في هذه المرحلة.