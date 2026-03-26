وزير الخارجية الأمريكي : واثقون بشأن استئناف المفاوضات مع إيران

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، عن ثقته بشأن استئناف المفاوضات مع إيران.

وصرح روبيو للصحفيين، قبل صعوده على متن طائرة بقاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند الأمريكية، بأنه "تم إحراز تقدم" بعد أن أرسلت الولايات المتحدة مسودة مقترح سلام إلى طهران هذا الأسبوع، بحسب صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية.

وأضاف روبيو: "هناك زخم متزايد في المفاوضات. ليس بالقدر المطلوب، لكنه قد ازداد".

وتابع: "لذا، مرة أخرى، كان هناك بعض التقدم فيما يتعلق بتبادل الرسائل، لكنها عملية مُستمرة ومتغيرة، ولن نتفاوض بشأنها أو نتحدث عنها في وسائل الإعلام".