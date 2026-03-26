محافظ مطروح يتفقد معاصر الزيتون ويوجه بالتوسع في التسويق

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، خلال جولة ميدانية الخميس، عددًا من معاصر وبيع زيت الزيتون بمنطقة طريق القصر بمدينة مرسى مطروح، يرافقه المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، وذلك في إطار دعم الصناعات البيئية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

وأكد المحافظ اهتمام المحافظة بقطاع المشروعات الإنتاجية خاصة الزيتون، لما يمثله من مورد اقتصادي هام، مشيرًا إلى تميز منتجات مطروح بالجودة العالية والطابع العضوي، بما يعزز فرص تسويقها ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

وشهد المحافظ مراحل الإنتاج داخل معصرتين للزيتون والمنتجات البيئية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في إنشاء منافذ ومعارض بيع داخل المدينة، في ظل الإقبال الكبير على المنتجات الطبيعية، مع الإشادة بجودة المنتج المحلي.

