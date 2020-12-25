الخارجية تنعي المستشار لاشين إبراهيم: مثال يُحتذى به في العمل الوطني المخلص

نعت وزارة الخارجية ببالغ الحزن، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقص ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والذي وافته المنية صباح اليوم.





وتقدم وزير الخارجية سامح شكري ونائب وزير الخارجية وأعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأعضاء الهيئات القضائية الموقرة، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته.





وذكرت وزارة الخارجية:"رحم الله الفقيد الذي كان مثالًا يُحتذى به في العمل الوطني المخلص وقامة قضائية مشهود لها، أسهم خلال رئاسته للجنة العليا للانتخابات في خدمة الوطن عبر تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع بالعديد من الاستحقاقات الدستورية والانتخابية خير ممارسة خلال السنوات الأخيرة.





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة نائب رئيس محكمة النقض متاثرا باصابته بفيروس كورورنا.





تخرج المستشار لاشين من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة.





ثم انتقل للعمل بنيابة النقض وظل ابمحكمة النقض يتدرج فى مناصبها حتى 2010 حينما وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، وعاد منذ عامين ليباشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.





رشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات و صدر قرار جمهورى فى أكتوبر العام الماضى برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.



