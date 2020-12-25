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ديني

المفتي ناعيا لاشين إبراهيم: أدى دوره في خدمة الوطن على أكمل وجه

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:25 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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محمد شحتة
نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس  الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الراحل قام بدوره في خدمة الوطن على أكمل وجه.

وتقدم المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة فقيد الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بموفور رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم لخدمة وطننا الغالي مصر، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي، اليوم، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد إصابته بفيروس كورونا وبعدما أشرف على 4 استحقاقات انتخابية منذ توليه رئاسة الوطنية للانتخابات في أكتوبر 2017، آخرها انتخابات مجلس النواب.

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