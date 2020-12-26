ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات العربية في مستهل تعاملات اليوم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
عملات عربية
عملات عربية
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 26 من ديسمبر 2020، وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى .

وبلغ سعر الدينار الكويتى اليوم قيمة 48.51 جنيه للشراء و 51.60 جنيه للبيع. 

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

اقرأ أيضا:

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى إلى 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدينار الكويتى الأغلى..أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء

الدرهم الإماراتي بـ 4.28 جنيه.. سعر العملات العربية اليوم الأحد

الريال السعودى بـ 4.19 جنيه.. سعر العملات العربية بختام تعاملات الثلاثاء

الدينار الكويتى الأغلى.. ننشر أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 3-11-2020

الدينار الكويتى يرتفع.. أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

الدينار الكويتى الأغلى .. سعر العملات العربية اليوم 4-11-2020

ترشيحاتنا

متقدما على تركيا وإسرائيل.. جلوبال فاير باور: الجيش المصري الأقوى بالشرق الأوسط والتاسع عالميا في 2020

أوشكت على الستين.. تعرف على عمر فادية عبد الغني في عيد ميلادها

من غير تعب.. 3 خطوات فعالة لتنظيف الغسالة الأوتوماتيك

الأرصاد تحذر من طقس الغد ليلا.. وأمطار متوسطة على السواحل.. والصغرى 8 درجات

إصابة خطيرة لمدافع الإتحاد السكندري | تفاصيل

يسرا مع أبلة فاهيتا: مضيفة طلبت الزواج من صالح سليم.. والزعيم وبراد بيت فتي أحلامي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسلاح من القرن الـ19.. دكتور جامعي يقتل طالبة ويقطعها إلى أشلاء | صور

علم التجميد وإحياء الموتى.. عجوز يدفع مبلغا طائلا لتحنيطه مع زوجته في الجليد | صور

كوارث وأحداث مدمرة.. أبرز توقعات العرافة الكفيفة بابا فانجا لعام 2021