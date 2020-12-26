أسعار العملات العربية في مستهل تعاملات اليوم



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى إلى 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع .



وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 26 من ديسمبر 2020، وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى .وبلغ سعر الدينار الكويتى اليوم قيمة 48.51 جنيه للشراء و 51.60 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .اقرأ أيضا: