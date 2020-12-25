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رياضة

كارثة في الزمالك.. 5 لاعبين يحق لهم التوقيع لأي ناد في يناير

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:07 م
الزمالك
الزمالك
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن وجود خمسة لاعبين داخل فريق الكرة الأول يحق لهم التوقيع لأي ناد آخر مع بداية شهر يناير المقبل.

وقال المصدر إن ذلك يأتي وفقا للوائح الاتحاد الدولي حيث تنتهي عقودهم مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري وهم التونسي فرجاني ساسي ومحمود جنش حارس المرمي ومحمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق ويوسف أوباما وأحمد فتوح العائد من فترة إعارة بنادي سموحة.

وأضاف المصدر أن المفاوضات جارية مع اللاعبين من أجل تجديد عقودهم مع الزمالك، وأن المشكلة الأبرز تتمثل في اللاعب أحمد فتوح الذي لم يحسم أمره حتى الآن.

ويرغب فتوح في تعديل عقده بشكل مناسب مع ضمان مشاركته أساسي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن عقده مع الزمالك يتساوى حتى الآن مع اللاعبين الشباب بالفريق.

وأضاف المصدر أن تجديد عقد اللاعب محمود جنش لا بد أن يكون مناسبا لما قدمه اللاعب طوال السنوات الماضية مع الفريق خاصة وأن جنش لا يرغب في الرحيل ويريد الاستمرار مع الفريق رغم ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق طوال الفترة الماضية. 

وأكمل المصدر حديثه أن اللاعب يوسف أوباما يرغب في الاستمرار مع الزمالك مع تعديل عقده بما يتناسب مع إمكاناته وما قدمه مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن عقد أوباما الجديد مع الزمالك ربما يصل إلى 10 ملايين جنيه في الموسم.   

وهذا رغم أن أوباما يرغب في أن يصل عقده إلى 15 مليون جنيه في الموسم ولكن رغبة اللاعب في الاستمرار مع الزمالك مع وجود أزمة مالية في النادي ستسهل كثيرا عملية التجديد، وأكمل المصدر أن الوقت قصير جدا واللجنة التنفيذية للكرة برئاسة الكابتن أيمن يونس تسعي للانتهاء من كل هذه الملفات قبل نهاية الشهر.
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