ننشر مصاريف استخراج كارنيه نقابة الصيادلة

اعلنت النقابة العامة للصيادلة، عن رسوم اشتراك نقابة الصيادلة 2020-2021 ورسوم التسجيل في النقابة لأول مرة.









وبالنسبة لمصاريف اشتراك نقابة الصيادلة 2020-2021 لأول مرة لخريجي كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية 1000 جنيه.





اشتراك خريجي الجامعات الخاصة 3500 جنيه.





خريجي الجامعات الأجنبية 3500 جنيه.





حاملي الجنسية الأجنبية 5500 جنيه .





كما يوجد شرائح الاشتراك من 1- 3 سنوات ب 100 جنيه ، الشريحة الثانية من 4- 6 سنوات ب 140 جنيها ، الشريحة الثالثة من 7 – 15 سنة ب 200 جنيه ، الشريحة الرابعة أكثر من 15 سنة ب 250 جنيها.





مصاريف رسوم تجديد كارنيه نقابة الصيادلة:





– دفع الاشتراك السنوي حسب الشريحة.





– مصاريف تجديد كارنيه نقابة الصيادلة ٢٥ جنيها.





– مصاريف صندوق التكافل ٢٤٠ جنيها.





– مصاريف التحاليل الدورية والفحص الشامل ٢٨٠ جنيها.









ويمكن للصيادلة التسجيل فى مجالات التخصصصات المختلفة وأبرزها :_(التحاليل الطبية،الميكروبولوجى أوالكيمياء حيوية،إدارة جودة، إدارة مستشفيات، إدارة صيدلة اكلينكية ، عقاقير، رقابة دوائية، مكافحة عدوى ،صيدلانيات،صيدلة صناعية،سموم، يقظة دوائية، إدارة اعمال، ادارة موارد بشرية..إلخ).





الأوراق المطلوبة للتسجيل:

_شهادة الدبلومة أو الماجستير

_صورة كارنية النقابة

_صورة البطاقة الشخصية





بالنسبة للاستشارى:

يتطلب ان يكون حاصل على شهادة الدكتوراة

الأوراق المطلوبة:

_أصل شهادة الدكتوراة

_المحتوى العلمى

_صورة كارنية النقابة

_صورة البطاقة













وتضمنت الأوراق المطلوبة لفتح معمل للتحاليل الطبية مايلى:_

• اصل شهادة التخرج من كلية الصيدلة.

• أصل الماجستيرأو الدكتوراة أوالدبلومة.

• أصل المحتوى العلمى المدروس.(وليس بيان الدرجات).

• شهادة قيد بالنقابة.

• فيش جنائى موجهة إلى وزارة الصحة سارى.

• صورة موقف من التجنيد طبق الأصل مختومة.

• عدد 3صور شخصية.

• صورة كارنية حديثة.

• صورة البطاقة.













وأوضحت النقابة العامة ان الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة واستخراج الكارنية كالتالى:

1_شهادة التخرج أصل

2_شهادة الميلاد صورة(بعد الاطلاع على الاصل)

3_البطاقة الشخصية صورة (بعد الاطلاع على الاصل)

4_الموقف من التجنيد صورة(بعد الاطلاع على الاصل)

5_عدد 2صورة شخصية مختومة بختم الكلية

6_شهادة المعادلة للجامعات الخاصة صورة(بعد الاطلاع على الاصل)

7_الفيش الجنائى موجه للنقابة اصل

8_شهادة الثانوية العامة(معادلة إذا كانت من الخارج) صورة(بعد الاطلاع على الاصل)





إما بالنسبة للأوراق المطلوبة لإستخراج التراخيص من وزارة الصحة:-





1_شهادة التخرج أصل

2_شهادة الميلاد صورة (بعد الاطلاع على الاصل)

3_البطاقة الشخصية صورة (بعد الاطلاع على الاصل)

4_الموقف من التجنيد صورة(بعد الاطلاع على الاصل)

5_عدد 2صورة شخصية مختومة بختم الكلية

6_إيصال سداد النقابة أصل

7_دوسيه للحفظ

8_نموذج صحة 13(من وزارة الصحة)

9_شهادة المعادلة للجامعات الخاصة أصل

10_شهادة التشريعات للجامعات الخاصة أصل

11_شهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة أصل