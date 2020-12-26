ننشر مصاريف استخراج كارنيه نقابة الصيادلة

اعلنت النقابة العامة للصيادلة، عن رسوم اشتراك نقابة الصيادلة 2020-2021 ورسوم التسجيل في النقابة لأول مرة.
وبالنسبة لمصاريف اشتراك نقابة الصيادلة 2020-2021 لأول مرة لخريجي كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية 1000 جنيه.
اشتراك خريجي الجامعات الخاصة 3500 جنيه.
خريجي الجامعات الأجنبية 3500 جنيه.
حاملي الجنسية الأجنبية 5500 جنيه .
كما يوجد شرائح الاشتراك من 1- 3 سنوات ب 100 جنيه ، الشريحة الثانية من 4- 6 سنوات ب 140 جنيها ، الشريحة الثالثة من 7 – 15 سنة ب 200 جنيه ، الشريحة الرابعة أكثر من 15 سنة ب 250 جنيها.
مصاريف رسوم تجديد كارنيه نقابة الصيادلة:
– دفع الاشتراك السنوي حسب الشريحة.
– مصاريف تجديد كارنيه نقابة الصيادلة ٢٥ جنيها.
– مصاريف صندوق التكافل ٢٤٠ جنيها.
– مصاريف التحاليل الدورية والفحص الشامل ٢٨٠ جنيها.
ويمكن للصيادلة التسجيل فى مجالات التخصصصات المختلفة وأبرزها :_(التحاليل الطبية،الميكروبولوجى أوالكيمياء حيوية،إدارة جودة، إدارة مستشفيات، إدارة صيدلة اكلينكية ، عقاقير، رقابة دوائية، مكافحة عدوى ،صيدلانيات،صيدلة صناعية،سموم، يقظة دوائية، إدارة اعمال، ادارة موارد بشرية..إلخ).
الأوراق المطلوبة للتسجيل:
_شهادة الدبلومة أو الماجستير
_صورة كارنية النقابة
_صورة البطاقة الشخصية
بالنسبة للاستشارى:
يتطلب ان يكون حاصل على شهادة الدكتوراة
الأوراق المطلوبة:
_أصل شهادة الدكتوراة
_المحتوى العلمى
_صورة كارنية النقابة
_صورة البطاقة
وتضمنت الأوراق المطلوبة لفتح معمل للتحاليل الطبية مايلى:_
• اصل شهادة التخرج من كلية الصيدلة.
• أصل الماجستيرأو الدكتوراة أوالدبلومة.
• أصل المحتوى العلمى المدروس.(وليس بيان الدرجات).
• شهادة قيد بالنقابة.
• فيش جنائى موجهة إلى وزارة الصحة سارى.
• صورة موقف من التجنيد طبق الأصل مختومة.
• عدد 3صور شخصية.
• صورة كارنية حديثة.
• صورة البطاقة.
وأوضحت النقابة العامة ان الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة واستخراج الكارنية كالتالى:
1_شهادة التخرج أصل
2_شهادة الميلاد صورة(بعد الاطلاع على الاصل)
3_البطاقة الشخصية صورة (بعد الاطلاع على الاصل)
4_الموقف من التجنيد صورة(بعد الاطلاع على الاصل)
5_عدد 2صورة شخصية مختومة بختم الكلية
6_شهادة المعادلة للجامعات الخاصة صورة(بعد الاطلاع على الاصل)
7_الفيش الجنائى موجه للنقابة اصل
8_شهادة الثانوية العامة(معادلة إذا كانت من الخارج) صورة(بعد الاطلاع على الاصل)
إما بالنسبة للأوراق المطلوبة لإستخراج التراخيص من وزارة الصحة:-
1_شهادة التخرج أصل
2_شهادة الميلاد صورة (بعد الاطلاع على الاصل)
3_البطاقة الشخصية صورة (بعد الاطلاع على الاصل)
4_الموقف من التجنيد صورة(بعد الاطلاع على الاصل)
5_عدد 2صورة شخصية مختومة بختم الكلية
6_إيصال سداد النقابة أصل
7_دوسيه للحفظ
8_نموذج صحة 13(من وزارة الصحة)
9_شهادة المعادلة للجامعات الخاصة أصل
10_شهادة التشريعات للجامعات الخاصة أصل
11_شهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة أصل
12_شهادة تدريب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية+صورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية (للجامعات الخاصة) أصل.