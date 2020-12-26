ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ننشر مصاريف استخراج كارنيه نقابة الصيادلة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:58 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
اعلنت النقابة العامة للصيادلة، عن رسوم اشتراك نقابة الصيادلة 2020-2021 ورسوم التسجيل في النقابة لأول مرة.


وبالنسبة لمصاريف اشتراك نقابة الصيادلة 2020-2021 لأول مرة لخريجي كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية 1000 جنيه.

اشتراك خريجي الجامعات الخاصة 3500 جنيه.

خريجي الجامعات الأجنبية 3500 جنيه.

حاملي الجنسية الأجنبية 5500 جنيه .

كما يوجد شرائح الاشتراك من 1- 3 سنوات ب 100 جنيه ، الشريحة الثانية من 4- 6 سنوات ب 140 جنيها ، الشريحة الثالثة من 7 – 15 سنة ب 200 جنيه ، الشريحة الرابعة أكثر من 15 سنة ب 250 جنيها.

مصاريف رسوم تجديد كارنيه نقابة الصيادلة:

– دفع الاشتراك السنوي حسب الشريحة.

– مصاريف تجديد كارنيه نقابة الصيادلة ٢٥ جنيها.

– مصاريف صندوق التكافل ٢٤٠ جنيها.

– مصاريف التحاليل الدورية والفحص الشامل ٢٨٠ جنيها.

 

ويمكن للصيادلة التسجيل فى مجالات التخصصصات المختلفة وأبرزها :_(التحاليل الطبية،الميكروبولوجى أوالكيمياء حيوية،إدارة جودة، إدارة مستشفيات، إدارة صيدلة اكلينكية ، عقاقير، رقابة دوائية، مكافحة عدوى ،صيدلانيات،صيدلة صناعية،سموم، يقظة دوائية، إدارة اعمال، ادارة موارد بشرية..إلخ).

الأوراق المطلوبة للتسجيل:
_شهادة الدبلومة أو الماجستير 
_صورة كارنية النقابة
_صورة البطاقة الشخصية

بالنسبة للاستشارى:
يتطلب ان يكون حاصل على شهادة الدكتوراة 
الأوراق المطلوبة:
_أصل شهادة الدكتوراة
_المحتوى العلمى
_صورة كارنية النقابة 
_صورة البطاقة



وتضمنت الأوراق المطلوبة لفتح معمل للتحاليل الطبية مايلى:_
اصل شهادة التخرج من كلية الصيدلة.
أصل الماجستيرأو الدكتوراة أوالدبلومة.
أصل المحتوى العلمى المدروس.(وليس بيان الدرجات).
شهادة قيد بالنقابة.
فيش جنائى موجهة إلى وزارة الصحة سارى.
صورة موقف من التجنيد طبق الأصل مختومة. 
عدد 3صور شخصية.
صورة كارنية حديثة.
صورة البطاقة.



وأوضحت النقابة العامة ان الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة واستخراج الكارنية كالتالى: 
1_شهادة التخرج أصل 
2_شهادة الميلاد صورة(بعد الاطلاع على الاصل)
3_البطاقة الشخصية صورة (بعد الاطلاع على الاصل)
4_الموقف من التجنيد صورة(بعد الاطلاع على الاصل)
5_عدد 2صورة شخصية مختومة بختم الكلية 
6_شهادة المعادلة للجامعات الخاصة صورة(بعد الاطلاع على الاصل)
7_الفيش الجنائى موجه للنقابة اصل
8_شهادة الثانوية العامة(معادلة إذا كانت من الخارج)  صورة(بعد الاطلاع على الاصل)

إما بالنسبة للأوراق المطلوبة لإستخراج التراخيص من وزارة الصحة:-

1_شهادة التخرج  أصل
2_شهادة الميلاد  صورة (بعد الاطلاع على الاصل)
3_البطاقة الشخصية  صورة (بعد الاطلاع على الاصل)
4_الموقف من التجنيد صورة(بعد الاطلاع على الاصل)
5_عدد 2صورة شخصية مختومة بختم الكلية 
6_إيصال سداد النقابة  أصل
7_دوسيه للحفظ 
8_نموذج صحة 13(من وزارة الصحة) 
9_شهادة المعادلة للجامعات الخاصة أصل
10_شهادة التشريعات للجامعات الخاصة  أصل 
11_شهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة  أصل
12_شهادة  تدريب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية+صورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية (للجامعات الخاصة) أصل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نقابة الصيادلة: استلام تراخيص مزاولة المهنة في نفس اليوم

بيان من نقابة الصيادلة بشأن استخراج الكارنيهات

شروط فتح الصيادلة معامل تحاليل طبية

تعرف على كيفية التسجيل في سجل الإخصائيين والاستشاريين بنقابة الصيادلة

"نقابة الصيادلة": 27 كلية أرسلت كشوف خريجيها دفعة 2020

الأوراق المطلوبة لفتح ونقل ملكية صيدلية

ترشيحاتنا

متى نقول إننا وصلنا لذروة كورونا؟ .. مستشار رئيس الجمهورية يوضح

مستشار رئيس الجمهورية يكشف حقيقة إصابته بكورونا

الإفتاء ناعية ضحايا مستشفى الأمل: اللهم ارحمهم وأنزلهم منزلة الشهداء

أطعمة لا يجب غسلها قبل الطهي ..تعرف عليها

توضيح جديد من أيتن عامر بعد هجومها على عفاف شعيب

مؤمن زكريا يعود.. رسالة من الحراق تدخل البهجة على جماهير الكرة المصرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنكهة ومذاق مميز .. طريقة عمل الكسكسي الجزائري

دراسة تنصح بتناوله.. نوع من البذور المهملة تحمي من السرطان

أطعمة لا يجب غسلها قبل الطهي ..تعرف عليها