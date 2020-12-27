طب عين شمس: نعتمد على الاختبارات الإلكترونية .. والعملية التعليمية تسير بشكل إيجابي





وأكد أن بداية الاختبارات النظرية عقب الانتهاء من الإختبارات العملية، مشددا على عدم حضور أي طالب في حالة ظهور أي أعراض للفيروس عليه، والتوجه إلى المستشفيات المتخصصه التابعه للجامعه والمتوفرة للطلاب.





وفى سياق آخر قالت الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تصريحات سابقة لها إن التعليم الطبي عبر نماذج المحاكاة يواكب التطور الحادث في مجال التعليم ككل والتعليم في المجال الطبي بشكل خاص، ويعد بمثابة نقلة نوعية ومستقبلية، كما يتيح فرصا أفضل للتدريب والتعليم السريري مع تقليل نسبة الخطأ قبل إتاحة الفرصة لطلاب كلية الطب للتعامل المباشر مع المرضى.

وأضافت الدكتورة شهيرة خلال تصريحاتها لصدى البلد أن الوحدة تم افتتاحها في يناير الماضي؛ ليكون مركزا تدريبيا للمحاكاة معتمدا دوليا، بما يسمح بدمج التعليم والممارسة في آن واحد.





وأكدت وكيل كلية الطب أن قطاعي التعليم والصحة يتلقى اهتماما بالغا من الدولة المصرية لما يشكله من دور جوهري للتنمية المستدامة، موضحا أن مركز المهارات والمحاكاة السريرية يقدم البيئة المثالية للتدريب الصحي الدقيق وفق معايير عالمية للطلاب والكوادر الطبية والصحية بما يضمن سلامة المرضى، وتقليل الأخطاء الطبية.

وأوضح "عمر" خلال تصريحاته لموقع صدي البلد أن الإمتحانات بالكليه تنقسم الي جزئين الجزء العملي والأخر نظري ،مؤكدا علي أن الكليه تعتمد علي الأختبارات الإلكترونيه في وسط تلك الظروف والتصحيح الإلكتروني لتسهيل عمليه أداء الأختبارات علي الطلاب والتصحيح علي المصححين بعد تطبيق العزل الصحي للورق.