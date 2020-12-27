ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طب عين شمس: نعتمد على الاختبارات الإلكترونية .. والعملية التعليمية تسير بشكل إيجابي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:03 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
باسنتى ناجى
قال الدكتور "أشرف عمر "عميد كليه الطب بجامعه عين شمس ،أن العمليه التعليمه تسير بشكل إيجابي وذلك عبر التعليم الهجين وذلك من داخل الحرم الجامعي وذلك وسط اجراءات احترازيه مشدده ضد فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحه الطلاب والحد من إنتشار العدوي بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس او عبر المنصات الإلكترونية من داخل المنازل 

وأوضح "عمر" خلال تصريحاته لموقع صدي البلد أن الإمتحانات بالكليه تنقسم الي جزئين الجزء العملي والأخر نظري ،مؤكدا علي أن الكليه تعتمد علي الأختبارات الإلكترونيه في وسط تلك الظروف والتصحيح الإلكتروني لتسهيل عمليه أداء الأختبارات علي الطلاب والتصحيح علي المصححين بعد تطبيق العزل الصحي للورق.

وأكد أن بداية الاختبارات النظرية عقب الانتهاء من الإختبارات العملية، مشددا على عدم حضور أي طالب في حالة ظهور أي أعراض للفيروس عليه، والتوجه إلى المستشفيات المتخصصه التابعه للجامعه والمتوفرة للطلاب. 

وفى سياق آخر قالت الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تصريحات سابقة لها إن التعليم الطبي عبر نماذج المحاكاة يواكب التطور الحادث في مجال التعليم ككل والتعليم في المجال الطبي بشكل خاص، ويعد بمثابة نقلة نوعية ومستقبلية، كما يتيح فرصا أفضل للتدريب والتعليم السريري مع تقليل نسبة الخطأ قبل إتاحة الفرصة لطلاب كلية الطب للتعامل المباشر مع المرضى. 
  وأضافت الدكتورة شهيرة خلال تصريحاتها لصدى البلد أن الوحدة تم افتتاحها في يناير الماضي؛ ليكون مركزا تدريبيا للمحاكاة معتمدا دوليا، بما يسمح بدمج التعليم والممارسة في آن واحد. 

وأكدت وكيل كلية الطب أن قطاعي التعليم والصحة يتلقى اهتماما بالغا من الدولة المصرية لما يشكله من دور جوهري للتنمية المستدامة، موضحا أن مركز المهارات والمحاكاة السريرية يقدم البيئة المثالية للتدريب الصحي الدقيق وفق معايير عالمية للطلاب والكوادر الطبية والصحية بما يضمن سلامة المرضى، وتقليل الأخطاء الطبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صندوق تحيا مصر يدعم معمل المحاكاة بطب عين شمس بنماذج للتعليم السريري

اجتماع لمجلس إدارة الدبلوم المهني المتخصص بجامعة عين شمس يناقش تقرير العام الدراسي الأول

جامعة عين شمس تستضيف حفل تكريم طلاب جنوب السودان الخريجين بالجامعات والمعاهد المصرية

وكيل طب عين شمس : نماذج المحاكاة تسمح بدمج التعليم والممارسة في آن واحد

اخبار جامعة عين شمس.. وكيل الطب: نماذج المحاكاة تسمح بدمج التعليم والممارسة في آن واحد.. قبول الأعذار الطبية بامتحانات الفصل الدراسي الأول بـ صيدلة

زراعة عين شمس: 14 يناير موعد الاختبارات النظرية بالكلية

ترشيحاتنا

سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020

السوشيال ميديا هتجنني.. شوبير: مرعوب من كورونا

دعاء مجرب على الظالم .. احذر المظلوم دعوته مستجابة

اجتماع عاجل للجنة أزمة كورونا مساء اليوم للاستعداد لاحتفالات رأس السنة

4 طرق لحل مشكلة علامة التعجب في الواي فاي للاندرويد.. اعرفها

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة