القبض على مسجل ينتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب " انتحال الصفة".





وتلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية من (إحدى المواطنات، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ) بتضررها من ( أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية) لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي بعد إيهامها بقدرته على توظيفها وشقيقتها بإحدى الجهات الحكومية، وكذا استخراج رخصة قيادة لزوجها منتحلًا صفة رجل شرطة "على غير الحقيقة".



