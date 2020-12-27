الحكومة: نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم تصل خلال أيام

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن لقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا في مرحلة الاختبارات وإجراءات التسجيل، على أن تنتهي خلال أيام قليلة، ليبدأ الإعلان عن خطة توزيع هذه اللقاحات على الفئات الأولى بالرعاية، مضيفا:" نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم تصل خلال أيام".





وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسؤليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الحكومة ووزارة الصحة تقوم باللازم فيما يخص اختبار اللقاحات، معقبًا: «مش أي لقاح يتم الإعلان عنه بنشتريه ونطعم الناس به»، بحسب تعبيره





ونوه إلى أن هناك هيئة معنية بالرقابة الدوائية تختبر هذه اللقاحات عدة اختبارات وتصدر لها ما يشبه ترخيص الطوارئ، ليصبح اللقاح بعد ذلك مسجلًا لدى وزارة الصحة، ومن ثم البدء في التطعيم.





ولفت سعد إلى أن رئيس الوزراء كلف بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع إغلاق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد المقبل أيضًا، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.