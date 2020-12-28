حكم الجلوس على المقابر والمشى عليها

ما يُقال عند زيارة القبور

جاء في سنة النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بيانُ ما يُشرع للمسلم أن يقوله عند زيارة القبور، منها ما جاء في الحديث: (مرَّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بقبورٍ بالمدينة، فأقبل عليهم بوجهه، فقال: السَّلام عليكم يا أهل القُبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثرِ)،أو يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (فإنَّ جبرِيل أتاني، فقال: إنَّ ربَّك يأمرُك أن تأتي أَهل البقيع فتستغفر لهم، قالت: قُلتُ: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قُولي: السَّلام على أهل الدِّيار من المؤْمنين والمسلمين، ويرحمُ اللَّهُ المُستقدمِين منَّا والمُستأخرِين، وإنَّا إن شاء اللَّهُ بكُم للاحقُونَ)، وقيل يُندب أن يقول الزائر: "سلامٌ عليكُم دار قومٍ مُؤْمنِين وإِنَّا إن شاء اللَّهُ بكُم لاحقُون اللَّهمَّ لا تحرِمنا أجرهُم ولا تفتنَّا بعدهُم".

حكم الوقوف على القبر

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن زيارة القبور سُنَّةٌ في أصلها، مُستحبةٌ للرجال باتفاق جميع العلماء.





وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال لقائه ببرنامج (الله أعلم) المذاع على فضائية سي بي سي، ( حكم المشي على القبور؟)، أن هناك قضيتين الأولى أن يتميز القبر وحينئذ فيكره الجلوس والمشي واى نوع من أنواع الإستعمال عليه، مُشيرًا الى أن الطلوع على القبر أو المشي فوقه أو المشي بإستهانة فهو مكروه إلا إذا كان هناك حاجة.





حكم المشي على المقابر

وأضاف أن المشي على المقابر مكروه، موضحًا أن له مكانة شرعية، توقيرًا للميت، ومن ثم اتفق الفقهاء على كراهية المشي عليه ، لما ثبت: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ القبور رواه الترمذي والطبراني، لكن المالكية خصوا الكراهة، بما إذا كان مسنمًا، كما استثنى الشافعية والحنابلة، وطء القبر للحاجة من الكراهة، كما إذا كان لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطء قبر آخر.





وتابع قائلًا "انه يجب عندما نجلس بجوار المقبرة نجلس ونحن مستحضرين لأمر هام وهو اننا ذهبنا للعظة والاعتبار وننظر دائمًا الى القبر ونتذكر أننا فى يوم من الأيام سنكون فى هذا القبر فنفعل ما يحب ان يفعله من بعدنا معنا عندما نكون فى هذا القبر فنخلص فى الدعاء ونكثر من قراءة القرآن".





أفضل دعاء للمتوفي

وجد عدد كثير من أدعية للمتوفى وأكثر من دعاء للميت منها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له ". وفي هذا الحديث الشريف خير برهان أن الدعاء للمتوفي من الأعمال الثلاثة التي ترفع درجة الميت وتخفف عنه العذاب، لذلك فمن الضروري الإكثار من الدعاء لموتانا ومن أمثلة هذه الأدعية . اللهم اغفر له وارحمه واجعله من ساكني فردوسك الأعلى . اللهم نور له قبره واجعله روضة من رياض الجنة ، ولا تجعله حفرة من حفر النار . اللهم آنس وحشته ووسع مدخله ، واعذه من عذاب القبر . اللهم ارحمه رحمة واسعة و اشمله بعفوك . اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود . اللهم ارزقه لذة النظر الى وجهك الكريم . اللهم انه عبدك وضيفك فجد عليه بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين واكرمه بعفوك يا أكرم الأكرمين .

أفضل دعاء للمتوفي عند الجنازة وبعدها

أفضل دعاء للمتوفي لا يقتصر في صلاة الجنازة فقط او عند القبر بعد الدفن مباشرة، وإنما ندعو لموتانا في كل حين سائلين المولى عزوجل ان يغفر لهم ويجعلهم من اهل الجنة، فيمكن أن ندعو قائلين.. اللهم أحسن مثواه وأكرم نزله ووسع قبره ، اللهم إن كان محسنًا فزد في حسناته ، وإن كان مُسيئًا فتجاوز عن سيئاته.

أفضل دعاء للمتوفي وأحسن دعاء للميت علمنا رسول الله أن الدعاء ينبع من داخلك وأن تدعو بما ترغب بصدق، فإن أردت الجنة فادعو بأن ترزق إياها شريطة أن يكون عملك مؤدى لها أيضا ، وقد وردت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم أكثر من دعاء للميت ، ومن هذه الأدعية: اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانيّة، ولرسولك بالشّهادة، فاغفر له إنّك أنت الغفّار.

اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وأفتح أبواب السماء لروحه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمه فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم قه عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود لا اله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض تغمده برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات، في جوار نبيّك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم . اللهم احشره مع المتقين إلى الرحمن وفدا، وفي زمرة المؤمنين ومع الصديقين والشهداء. اللـهـم إنه فى ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة الفبر وعذاب النار، وانت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم.



