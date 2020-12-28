لص سرقة المتاجر بالشرابية فى قبضة الشرطة

تمكن رجال الأمن من ضبط عنصر إجرامى تخصص فى سرقة المتاجر بالوايلي.





أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية قيام عنصر إجرامى - مقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب (كسر القفل) وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث أمكن ضبطه.





وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بإرتكاب عدد 3 جرائم سرقات بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



