ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لص سرقة المتاجر بالشرابية فى قبضة الشرطة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:38 م
سرقة المتاجر بالشرابية
سرقة المتاجر بالشرابية
Advertisements
كتب محمد صبري
تمكن رجال الأمن من ضبط عنصر إجرامى تخصص فى سرقة المتاجر بالوايلي.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية  قيام عنصر إجرامى - مقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب (كسر القفل)  وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث أمكن ضبطه.

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بإرتكاب عدد 3 جرائم سرقات بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 .. صور

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

سعر سيتروين 2021 Citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور