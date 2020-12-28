أفضل أفلام مطاردات السيارات في 2020 .. صور







Lost Bullet





فيلم فرنسي يركز على ميكانيكي سيارات له ماضٍ إجرامي تم اتهامه بالقتل ويجب عليه إثبات براءته من خلال تحديد موقع رصاصة مرتبطة بالجريمة داخل سيارة مفقودة و توجد في هذا الفيلم سيارات رياضية و الكثير من المطاردات المثيره.









Bad Boys For Life



Tenet



Unhinged

Extraction

