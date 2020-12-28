أفضل أفلام مطاردات السيارات في 2020 .. صور

يهتم عشاق السيارات بمشاهدة افلام المطاردات و الاكشن خصوصا التي تعتمد اعتمادا كليا علي السيارات الرياضية و المخصصة لهذا الغرض فجميع محبي السيارات يعشقون مشاهدة افلام مطاردات السيارات لمشاهدة السيارات الرياضية و لشغفهم برياضات السيارات بشكل عام و في هذا السياق نطرح عليكم افضل 5 افلام مطاردات سيارات.
Lost Bullet
هذا الفيلم أعاد ويل سميث ومارتن لورانس أداء دورهما كضابطي الشرطي مايك وماركوس بعد 20 عاما من إطلاق فيلم “Bad Boys II” و تم افتتاح هذا الفيلم بسيارة بورشه 911 كاريرا S 2020 أثناء انطلاقها في شوارع ميامي مع مطاردة مثيرة مع الشرطة .
Tenet
بطولة جون ديفيد واشنطن، وروبرت باتينسون و اخراج كريستوفر نولان الذي أخرج أحد أكثر مطاردات السيارات إبداعًا منذ وقت طويل، حيث يبدأ المشهد مع البطلين يستخدمان عربة إطفاء للقيام بسرقة من شاحنة مدرعة متحركة، مع بعض المطاردات الملهمة لعشاق السيارات .
Unhinged
بطولة راسل كرو الذي يلعب دور مهووس يرهب امرأة وابنها بلا هوادة، فبعد وقوع حادث على الطريق بشكل خاطئ، يُلاحق كرو سيارتهم العائلية فولفو 960 في مطاردة مثيرة تبرز مدي اعتمادية فولفو و قدرتها علي المناورة ليبرز اجمل صفاتها علي الطريق .
Extraction
هو بطولة كريس هيمسوورث و الذي يلعب دور مرتزق مُكلف بإنقاذ الابن المختطف لأكبر زعيم إجرامي في الهند، مع بعض مطاردات السيارات المثيرة التي نالت اعجاب محبي السيارات الرياضية .
Lost Bullet
فيلم فرنسي يركز على ميكانيكي سيارات له ماضٍ إجرامي تم اتهامه بالقتل ويجب عليه إثبات براءته من خلال تحديد موقع رصاصة مرتبطة بالجريمة داخل سيارة مفقودة و توجد في هذا الفيلم سيارات رياضية و الكثير من المطاردات المثيره.
Bad Boys For Life
هذا الفيلم أعاد ويل سميث ومارتن لورانس أداء دورهما كضابطي الشرطي مايك وماركوس بعد 20 عاما من إطلاق فيلم “Bad Boys II” و تم افتتاح هذا الفيلم بسيارة بورشه 911 كاريرا S 2020 أثناء انطلاقها في شوارع ميامي مع مطاردة مثيرة مع الشرطة .
Tenet
بطولة جون ديفيد واشنطن، وروبرت باتينسون و اخراج كريستوفر نولان الذي أخرج أحد أكثر مطاردات السيارات إبداعًا منذ وقت طويل، حيث يبدأ المشهد مع البطلين يستخدمان عربة إطفاء للقيام بسرقة من شاحنة مدرعة متحركة، مع بعض المطاردات الملهمة لعشاق السيارات .
Unhinged
بطولة راسل كرو الذي يلعب دور مهووس يرهب امرأة وابنها بلا هوادة، فبعد وقوع حادث على الطريق بشكل خاطئ، يُلاحق كرو سيارتهم العائلية فولفو 960 في مطاردة مثيرة تبرز مدي اعتمادية فولفو و قدرتها علي المناورة ليبرز اجمل صفاتها علي الطريق .
Extraction
هو بطولة كريس هيمسوورث و الذي يلعب دور مرتزق مُكلف بإنقاذ الابن المختطف لأكبر زعيم إجرامي في الهند، مع بعض مطاردات السيارات المثيرة التي نالت اعجاب محبي السيارات الرياضية .