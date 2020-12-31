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حوادث

السجن 5 سنوات لمتهم لارتكابه جريمة إحداث عاهة مستديمة لـ كهربائي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:08 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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رامى المهدي

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، متهم بإحداث عاهة مستديمة لكهربائي بسلاح أبيض في البساتين بالسجن 5 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال، وخالد عبد الغفار النجار، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.


وكشف أمر الإحالة  قيام المتهم تامر .س ، بإحداث الإصابات عمدا بالمجني عليه وليد أبو مسلم محمود سيد أحمد مع سبق الإصرار الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بأن قام بإشهار سلاح أبيض «كذلك» واستخدمه دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية تجاهه وسدد إليه ثلاث ضربات بأماكن متفرقة بجسده استقرت الأخيرة بساقه الأيسر والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بحوالي 65%.

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