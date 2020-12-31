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رياضة

بـ 6 ناشئين.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة اللاعبين التي تدخل معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق وادي دجلة، والمحدد لها السابعة والنصف مساء غدٍ على ملعب «الأهلي we السلام».


وضمت القائمة كلًّا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وصلاح محسن، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد ريان، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، وعربي بدر، وعبد الرحمن مانو، وزياد طارق.

ويواجه الأهلي فريق وادي دجلة في السابعة والنص مساء غدٍ الجمعة على ملعب «الأهلي we السلام»، في إطار منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.
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