أخبار الفن| حقيقة وفاة الشاب خالد فى حادث سيارة .. وفي ذكرى ميلاد نادية لطفي تعرف على اسمها الحقيقي وقصة زواجها 3 مرات

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها









تداولت عدد من الصفحات الجزائرية خبر وفاة نجم الراى الشاب خالد في حادث سير في دبي بعد إحيائه احتفلات رأس السنة لعام2021.





وأكدت مصادر مقربة أن الفنان الشاب خالد يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لحادث سير، هو حاليا في مدينة دبي بالامارات.





كما شارك الشاب خالد، السبت، عدة صور له على حسابه بموقع انستجرام وهو يستمتع بوقته بمدينة دبي.





وأحيا الشاب خالد، حفله نهاية ديسمبر الماضي، مع المطربة شيرين والفنان حسين الجسمي في حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق بمدينة دبي وسط حضور ضخم من الجمهور الذى تفاعل مع أنغام الموسيقي والألعاب النارية التى غطت سماء منطقة أوبرا دبي بالكامل معلنة الافتتاح الرسمي لمهرجان التسوق الأشهر بالعالم العربي، والذى تنظم دائرة دبي للسياحة دورته الـ25 هذا العالم لاحتفالات متعددة ومتنوعة تناسب المواطن والسائح بدولة الإمارات العربية الشقيقة.













تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نادية لطفى الـ 84 والتى قدمت مشوارا فنيا طويلا جعلها واحدة من أهم الممثلات فى تاريخ الفن المصرى والعربى





أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة نادية لطفى ..









اسمها الحقيقي بولا محمد شفيق، ولدت فى 3 يناير عام 1937، بالقاهرة.





- حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955.





- لديها ابن واحد يدعى "أحمد"، من زوجها الأول الضابط البحري عادل البشاري، ثم تزوجت مرتين ولكن لم يدم الزواج طويلا.





- اكتشفها المخرج رمسيس نجيب، وقدمها للسينما أول مرة من خلال فيلم "سلطان" عام 1959م، كما اختار لها الاسم الفني "نادية" اقتباسًا من شخصية فاتن حمامة في فيلم "لا أنام".





- تبقى انطلاقتها الحقيقية من خلال فيلم "النظارة السوداء عام 1963.









تحتفل اليوم ملكة الفوازير الفنانة نيللى بعيد ميلادها الـ 71 فهى من مواليد 3 يناير 1949 وعرفت الفن منذ نعومة أظافرها وعاشت في عائله فنية مع شقيقتها الكبرى الطفلة المعجزة فيروز ووالدها الذي كان يهوى عزف الكمان ووالدتها صاحبه الصوت الجميل وابنه عمتها الفنانة لبلبة التي تكبرها بسنوات معدودة ودخلت مجال التمثيل وهي طفله صغيرة.





ونرصد لكم فى السطور التالية ابرز المعلومات عن نيللى ..









-بدأت حياتها الفنية عام 1953 من خلال فيلم "الحرمان" حيث لعبت دور أبنة عماد حمدى" وشاركتها البطولة شقيقتها فيروز

-قدمت أول بطولة فى مسيرتها الفنية من خلال فيلم "المراهقة الصغيرة" عام 1966.





-قدمت بالسينما العديد من الأدوار المميزة منها دورها في فيلم "الآنسة منال، الرجل الذي فقد ظله، اللص الظريف، نورا، يوم واحد عسل، مدينة الصمت، بيت الطالبات، عصافير الجنة، هي والرجال، النشالة".





- شاركت في العديد من الأعمال الدرامية منها "امرأه وثلاث وجوه، برديس، حبيبي الذي لا أعرفه، الرمال الناعمة، الدوامة، إنها مجنونه مجنونه، شئ من العذاب، مبروك جالك ولد".













حققت أغنية "فاضي شوية" لـ المطرب حمزة نمرة نجاحا كبيرا، حيث إحتلت التريند رقم 1 على موقع "يوتيوب" وتخطت 4 ملايين مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب





تقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة".





ومايهمكش عادي ..اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم .. فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة .. إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".





"فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب، جيتار: مصطفى أصلان.