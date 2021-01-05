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فن

مصطفى شعبان يظهر بلوك جديد والجمهور: قالب على حماقي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:49 م
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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مصطفى كرم
شارك الفنان مصطفى شعبان جمهورة بصورة جديدة لة عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مصطفى شعبان في الصورة بلوك جديد وعلق عليها قائلا "وبعدين" وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "طالع شبه حماقي" و "يتوب علينا ربنا" و "شكلك بقا صغير" و "بحسبك حماقي" و " قالب علي حماقي ليه".


يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، والذى عرض فى رمضان القبل الماضى. وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صا

ولم يشارك مصطفى شعبان في المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.


المسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.

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