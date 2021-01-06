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أخبار العالم

الديمقراطيون يحسمون مقعدا بمجلس الشيوخ في انتخابات الإعادة بجورجيا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:12 ص
المرشح الديمقراطي
المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي رافايل وورنوك
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قسم الخارجي
أعلن المرشح الديمقراطي رافايل وورنوك فوزه بأحد مقعدي مجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات الإعادة بولاية جورجيا.

وأظهرت مؤشرات أولية نشرتها "أسوشيتد برس" بعد فرز 95% من الأصوات، تقدم الديمقراطي وورنورك على منافسته الجمهورية كيلي لوفلر.

وخلال كلمة بثها على صفحته بتويتر، أعلن وورنورك تقدمه في السباق وحسم المقعد للعمل من أجل جورجيا بأكملها، على حد قوله.

ولا تزال النتائج متقاربة بالنسبة للمقعد الثاني لولاية جورجيا بمجلس الشيوخ، بفارق أقل من 1000 صوت لكلا المرشحين.

ويخوض انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ بولاية جورجيا عضوا المجلس الجمهوريان كيلي لوفلر وديفيد بيردو في مواجهة خصميهما الديمقراطيين رافاييل وارنوك وجون أوسوف.

وإذا فاز الديمقراطيون بالمقعدين عن ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ سيسيطرون لأول مرة منذ 2008 على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ معا.

ويسيطر الجمهوريون حاليا على 52 مقعدا من أصل 100،  وإذا فاز الديمقراطيون سينقسم مجلس الشيوخ بالتساوي، ما يسمح لنائبة الرئيس الديمقراطي المنتخبة، كامالا هاريس بالتصويت الفاصل.
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