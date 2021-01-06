مباريات نارية| القرعة تحسم مصير وقوع الأهلى والزمالك معا بدوري أبطال إفريقيا

اكتمل نصاب الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروى الجارى بعد انتهاء منافسات دور الـ 32 من المسابقة الأكبر داخل أركان القارة السمراء .



وأعلن الاتحاد الإفريقي " كاف " يوم الجمعة المقبل موعدا لإجراء قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري الابطال لموسم 2020/2021.





ووفقا للنتائج السابقة من بطولات دوري الأبطال والكونفيدرالية، ننشر مؤشرات تصنيف المستويات الخاصة بدور المجموعات قبل إقامة القرعة بشكل رسمي بعد غدا الجمعة .





التصنيف الأول:

الأهلي – مازيمبي الكونغولى – الوداد المغربي – الترجي التونسي .





التصنيف الثاني:

الزمالك - صن داونز بطل جنوب إفريقيا – حوريا كوناكري الغينى - فيتا كلوب بطل الكونغو.





التصنيف الثالث:

الهلال السودانى - بترو أتلتيكو الأنجولى– سيمبا (تنزانيا) - مولودية العاصمة بطل الجزائر.





التصنيف الرابع:

المريخ السودانى - كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا – توينجيت السنغالى- شباب بلوزداد بطل الجزائر .



وهو الأمر الذى يشير إلى احتمالية وقوع الأهلى والزمالك فى مجموعة واحدة خاصة وأن الأهلى فى المستوى الأول والزمالك فى المستوى الثانى .



يذكر أن الأهلى توج بلقب دوري أبطال إفريقيا فى نسختها الأخيرة بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف .