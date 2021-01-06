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رياضة

مباريات نارية| القرعة تحسم مصير وقوع الأهلى والزمالك معا بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:42 م
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
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عمرو الحلواني
اكتمل نصاب الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروى الجارى بعد انتهاء منافسات دور الـ 32 من المسابقة الأكبر داخل أركان القارة السمراء .

وأعلن الاتحاد الإفريقي " كاف " يوم الجمعة المقبل موعدا لإجراء قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري الابطال لموسم 2020/2021.

ووفقا للنتائج السابقة من بطولات دوري الأبطال والكونفيدرالية، ننشر مؤشرات تصنيف المستويات الخاصة بدور المجموعات قبل إقامة القرعة بشكل رسمي بعد غدا الجمعة .

التصنيف الأول:
الأهلي  – مازيمبي الكونغولى – الوداد  المغربي – الترجي التونسي .

التصنيف الثاني:
الزمالك  - صن داونز بطل جنوب إفريقيا – حوريا كوناكري الغينى - فيتا كلوب بطل الكونغو.

التصنيف الثالث:
الهلال السودانى - بترو أتلتيكو الأنجولى– سيمبا (تنزانيا) - مولودية العاصمة بطل الجزائر.

التصنيف الرابع:
المريخ السودانى - كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا – توينجيت السنغالى- شباب بلوزداد بطل الجزائر .

وهو الأمر الذى يشير إلى احتمالية وقوع الأهلى والزمالك فى مجموعة واحدة خاصة وأن الأهلى فى المستوى الأول والزمالك فى المستوى الثانى .

يذكر أن الأهلى توج بلقب دوري أبطال إفريقيا فى نسختها الأخيرة بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف .
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