بدء المرحلة الثانية من ترميم قرية حسن فتحى في الاقصر.. صور

استقبل العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، وفد منظمة اليونسكو بحضور الدكتور هابى حسن مصطفى مدير المكتب الفنى للجهاز القومى بوزارة الثقافة، والمهندس اكاتسوكى تاكا هاشى ممثل اليونسكو بالقاهرة، والمهندس عماد فريد عن شركة نوعية البيئة الدولية للاستثمارات، والمهندس لطفى خالد حسن مدير المشروع عن الشركة المنفذة، والمهندسة دعاء الصادق مدير المشروع.
يأتي ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الثقافة وهيئة اليونسكو، وتحت إشراف محافظة الأقصر للترميم المعماري والدقيق ولإحياء تراث حسن فتحى بالقرنة بسبب بعض المشكلات التى أدت إلى انهيارات فى بعض الأماكن بقرية حسن فتحى ولاحياء عمارة حسن فتحى، وجارى حاليًا عمليات الترميم بمعرفة شركة EQIومنظمة اليونسكو.
حيث تم الانتهاء من عملية wetland لسحب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحى بالقرية، حيث تلاحظ أن هذه المياه هى السبب الرئيسي للانهيار، كما تم تدعيم الأساسات فى المرحلة الأولى.
وقد أفادت المهندسة دعاء الصادق بأن المرحلة الثانية وهى مرحلة الترميم تم البدء فيها وأنه تم الإنتهاء من ما يقارب 50% من مراحل الترميم.