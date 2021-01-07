بدء المرحلة الثانية من ترميم قرية حسن فتحى في الاقصر.. صور

استقبل العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، وفد منظمة اليونسكو بحضور الدكتور هابى حسن مصطفى مدير المكتب الفنى للجهاز القومى بوزارة الثقافة، والمهندس اكاتسوكى تاكا هاشى ممثل اليونسكو بالقاهرة، والمهندس عماد فريد عن شركة نوعية البيئة الدولية للاستثمارات، والمهندس لطفى خالد حسن مدير المشروع عن الشركة المنفذة، والمهندسة دعاء الصادق مدير المشروع.





يأتي ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الثقافة وهيئة اليونسكو، وتحت إشراف محافظة الأقصر للترميم المعماري والدقيق ولإحياء تراث حسن فتحى بالقرنة بسبب بعض المشكلات التى أدت إلى انهيارات فى بعض الأماكن بقرية حسن فتحى ولاحياء عمارة حسن فتحى، وجارى حاليًا عمليات الترميم بمعرفة شركة EQIومنظمة اليونسكو.





حيث تم الانتهاء من عملية wetland لسحب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحى بالقرية، حيث تلاحظ أن هذه المياه هى السبب الرئيسي للانهيار، كما تم تدعيم الأساسات فى المرحلة الأولى.





وقد أفادت المهندسة دعاء الصادق بأن المرحلة الثانية وهى مرحلة الترميم تم البدء فيها وأنه تم الإنتهاء من ما يقارب 50% من مراحل الترميم.



