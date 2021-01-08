دراسة تكشف أسباب غير متوقعة للشعور بالصداع

يشعر الكثير من الأشخاص بـ الصداع يوميا في الصباح، وذلك يرجع لعدد من الأسباب المختلفة.
وكشف الأطباء وفقا لموقع express عن أسباب صداع ، حيث هناك أكثر من 100 نوع من الصداع وتختلف الأسباب.
وأفاد التقرير أن يرتبط بعضها بأسباب طبية أساسية محددة مثل الصدمة، والإفراط في استخدام الأدوية، واضطرابات الأوعية الدموية (السكتة الدماغية ، والتهاب الشرايين العملاق، والتهابات مثل التهاب السحايا، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب الجيوب الأنفية، والأورام.
ترتبط بعض أنواع الصداع بألم في الوجه يتضمن إحساسًا غير طبيعي بالأعصاب مثل ألم العصب الثلاثي التوائم.
كما يوجد بعض أنواع الصداع لا ترتبط بحالة صحية أساسية أخرى وتشمل الصداع الناتج عن التوتر والصداع النصفي والصداع العنقودي والصداع الناجم عن منبهات البرد مثل تناول الآيس كريم أو ممارسة الرياضة - بما في ذلك النشاط الجنسي.
ومع ذلك، فإن الصداع الأكثر شيوعًا حتى الآن هو الصداع الأساسي الذي يسبب 90 % من جميع أنواع الصداع.
يمثل صداع التوتر 40٪ من حالات الصداع الأولي والصداع النصفي بنسبة 10٪.
الصداع الناتج عن التوتر خفيف إلى متوسط الشدة ويكون محسوسًا على جانبي الرأس.
نوع الألم هو ألم ثابت أكثر من كونه ألمًا نابضًا ويشعر وكأنه ضغط مستمر أو انقباض شديد على الجزء العلوي من الجمجمة أو مؤخرة الرأس أو فوق العينين.
الصداع النصفي هو ألم شديد يكون عادة ، ولكن ليس دائمًا، أسوأ في جانب واحد من الرأس ويتركز حول عين واحدة.
يقول معظم الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أنه صداع شديد الخفقان أو النبض أو الصداع الذي يأتي مع الغثيان والقيء والحساسية للضوء والصوت ، وربما الهالة أو الأعراض البصرية.