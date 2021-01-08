دراسة تكشف أسباب غير متوقعة للشعور بالصداع

هناك أكثر من 100 نوع من الصداع وتختلف الأسباب.





وأفاد التقرير أن يرتبط بعضها بأسباب طبية أساسية محددة مثل الصدمة، والإفراط في استخدام الأدوية، واضطرابات الأوعية الدموية (السكتة الدماغية ، والتهاب الشرايين العملاق، والتهابات مثل التهاب السحايا، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب الجيوب الأنفية، والأورام.





إحساسًا غير طبيعي بالأعصاب مثل ألم العصب الثلاثي التوائم. ترتبط بعض أنواع الصداع بألم في الوجه يتضمن





كما يوجد بعض أنواع الصداع لا ترتبط بحالة صحية أساسية أخرى وتشمل الصداع الناتج عن التوتر والصداع النصفي والصداع العنقودي والصداع الناجم عن منبهات البرد مثل تناول الآيس كريم أو ممارسة الرياضة - بما في ذلك النشاط الجنسي.