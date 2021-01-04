تخلصي من الصداع بمضغ هذه العشبة على معدة فارغة

يمكنك بكل سهولة التخلص من الصداع فى لمح البصر إليك علاجات طبيعية سريعه من مطبخك بأعشاب مجربة أقوى من المسكنات فهى أسرع علاج لل صداع





مضغ أوراق البابونج:



يساعد مضغ أوراق البابونج على معدة فارغة في التخلص من الصداع.





أبتعدى عن الكافيين

إذا بدأت في الشعور بالصداع من الضروري أن تتجنب المواد المسببة للصداع مثل الكافيين والشوكولاتة والجبن وفول الصويا والأسبارتام الموجود في العديد من الأطعمة المحلاة صناعيًا.







أبتعد عن جميع الأجهزة

تبتعدى عن جميع الأجهزة بما في ذلك الهاتف والكمبيوتر المحمول والتلفزيون











تناول طعامًا صحيًا

وعلى فترات منتظمة حيث أن انخفاض نسبة السكر في الدم يمكن أن يمهد الطريق للصداع. على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع ، إن لم يكن أكثر واقضِ 30 دقيقة في التمرين وابق رطبًا دائما .



تناول الجنزبيل





مزيج النعناع وزيت اللوز





يمكنك أيضًا مزج 3 قطرات من زيت النعناع في ملعقة واحدة من زيت اللوز ، أو إضافة القليل من الماء وتدليك الصدغين أو مؤخرة العنق به. كبديل ، يمكنك وضع أوراق النعناع المهروسة على جبينك.







اصنعى شاي عشبي عن طريق إضافة 1 ملعقة صغيرة من النعناع المجفف إلى كوب من الماء المغلي و غطيه واتركيه ينقع لمدة 10 دقائق. يصفى ويضاف بعض العسل لتحليته.



زيت اللافندر للصداع

يمكنك أيضًا إضافة قطرتين من زيت اللافندر إلى كوبين من الماء المغلي واستنشاق البخار ويمكنك القيام بخيار آخر هو مزج قطرتين أو ثلاث قطرات في ملعقة واحدة من زيت اللوز أو زيت الزيتون وتدليك جبهتك به.



الزعتر لتخفيف آلام الصداع

ضع قطرة أو قطرتين من زيت الزعتر أو إكليل الجبل العطري على كل صدغ وعلى جبهتك. افركي بلطف على الجلد ، ثم اجلس بهدوء لعدة دقائق للسماح لهذا العلاج المنزلي بالعمل.







المراجع ..





food.ndtv.





انقع جذر الزنجبيل في الشاي ، أو امزج أجزاء متساوية من عصير الزنجبيل وعصير الليمون واشربه. يمكنك أن تستهلك هذا مرة أو مرتين في اليوم. يمكنك أيضًا وضع عجينة من مسحوق الزنجبيل وملعقتين كبيرتين من الماء على جبهتك لبضع دقائق لتوفير راحة أسرع.