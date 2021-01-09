بقت تهمة دلوقتي.. عبير صبري تتحدث لأول مرة عن أدوار الإغراء في أعمالها

أجابت الفنانة عبير صبري على عدد من
الأسئلة التي تكشف شخصيتها، قائلة : إن الجمهور هو الذي وضعها في محور الإثارة بالجدل
وذلك من خلال اختياراتها الفنية " ، معقبة : " أن بختار أحسن اللي بيتعرض
عليا ومش شرط يكون هو اللي أنا عايزاه ، رغم إن بيتعرض عليا أفكار أهم ".
وأضافت " عبير صبري " خلال
حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي ، في برنامج " واحد من الناس ، المُذاع على
فضائية " الحياة " ، قائلة : " أن مشاهد الإثارة اللتي أدتها في
بداية حياتها الفنية حققت الكثير من نجوميتها"، مؤكدة: "أي ممثل
أو ممثلة في البداية تكون موهبتها الفنية غير مُثقلة ، فبالتالي تعتمد على أشياء
أُخرى ، وهي شكلك ، أو أدوار مثيرة للجدل ".
وأوضحت الفنانة : " دايمًا الناس بتبص
على إن الممثلة حلوة ولا لأ، ونسبة الأدوار الجريئة التي تقوم بها ، وده في
البداية ، لكن بعد كده الموهبة اللي هي بتكمل".
وأشارت "صبري " ، إلى تصريح قالت
فيه : " معملش أدوار إغراء ، دايما أدواري بتعتمد على أنوثتي" ، معقبة
: " أدوار الإغراء في الوقت الحالي بقت تهمة ، لكن سابقًا مكنش حد بيتكلم في
النقطة دي خالص زي دلوقت " .