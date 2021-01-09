بقت تهمة دلوقتي.. عبير صبري تتحدث لأول مرة عن أدوار الإغراء في أعمالها

أجابت الفنانة عبير صبري على عدد من الأسئلة التي تكشف شخصيتها، قائلة : إن الجمهور هو الذي وضعها في محور الإثارة بالجدل وذلك من خلال اختياراتها الفنية " ، معقبة : " أن بختار أحسن اللي بيتعرض عليا ومش شرط يكون هو اللي أنا عايزاه ، رغم إن بيتعرض عليا أفكار أهم ".





وأضافت " عبير صبري " خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي ، في برنامج " واحد من الناس ، المُذاع على فضائية " الحياة " ، قائلة : " أن مشاهد الإثارة اللتي أدتها في بداية حياتها الفنية حققت الكثير من نجوميتها"، مؤكدة: "أي ممثل أو ممثلة في البداية تكون موهبتها الفنية غير مُثقلة ، فبالتالي تعتمد على أشياء أُخرى ، وهي شكلك ، أو أدوار مثيرة للجدل ".





وأوضحت الفنانة : " دايمًا الناس بتبص على إن الممثلة حلوة ولا لأ، ونسبة الأدوار الجريئة التي تقوم بها ، وده في البداية ، لكن بعد كده الموهبة اللي هي بتكمل".





وأشارت "صبري " ، إلى تصريح قالت فيه : " معملش أدوار إغراء ، دايما أدواري بتعتمد على أنوثتي" ، معقبة : " أدوار الإغراء في الوقت الحالي بقت تهمة ، لكن سابقًا مكنش حد بيتكلم في النقطة دي خالص زي دلوقت " .