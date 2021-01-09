أهم النصائح عند شراء سيارة جديدة

يعتبر قرار شراء سيارة جديدة أمرًا حاسمًا عند البعض، وربما يرى البعض الآخر أن شكل السيارة ولونها هو القرار المناسب، بينما يذهب العديد نحو علامتهم التجارية المفضلة، ومن ناحية أخرى يقف قرار السعر نقطة فاصلة عند الكثير، و في نهاية الأمر يخرج الاختيار الأمثل بين أركان هذه المعادلة الصعبة، ولكن هل تعرف ما هي معايير شراء سيارتك الجديدة؟





ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري في السطور القادمة أبرز 3 نصائح خاصة بقرار شراء سيارة جديدة.





1- حجم المحرك

إذا كنت تريد الحصول على سيارة موفرة في الوقود، فلا بد من تحديد حجم المحرك وسعة مثل قدرات الـ1000 سي سي إلى 1600 سي سي، والابتعاد عن المحركات الكبيرة صاحبة 2000 سي سي فيما أعلى، ولكن عند رغبتك في شراء سيارة ذات محرك محرك كبير بالطبع سوف تمتلك قدرات مميزة ولكن سيزيد استهلاك وقود سيارتك.





2- السعر المناسب

قبل أن تقبل على خطوة شراء سيارة جديدة فلابد أولا من تحديد رأس المال، وامتلاك سيارة تناسب قدراتك المادية، وذلك حتى لا تتعرض لأزمات مالية بعد ذلك.





3- حافظ على أموالك