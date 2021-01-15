بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة السويس لتدريب الأئمة والواعظات

وقع الشيخ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس والدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس، بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف السويس وجامعة السويس بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة السويس.





وأشار الشيخ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم ، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات :

اللغة العربية وآدابها.

الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع.

بناء المهارات الإعلامية.





كما يهدف أيضا إلى قضية أخرى وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.



