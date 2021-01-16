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فن

بطلة فيلم الحفيد.. في عيد ميلاد دينا عبد الله تعرف على قصة سقوطها من الدور الـ13

السبت 16/يناير/2021 - 12:00 م
دينا عبد الله
دينا عبد الله
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سعيد فراج
تحتفل اليوم السبت 16 يناير، الفنانة والإعلامية دينا عبد الله، بعيد ميلادها الـ 56 والتى ولدت بالقاهرة في مثل هذا اليوم عام 1965م، واسمها كاملًا "دينا أنور أحمد عبدالله"، وشقيقتها هي الإعلامية إيناس عبدالله.

واشتهرت دينا عبد الله بمشاركتها في فيلم "الحفيد" ودخلت مجال الفن وهي في الثالثة من عمرها من خلال فيلم "السلم الخلفي"، وفي كواليس تصوير هذا الفيلم صورت مشهد السقوط من الدور الـ13.

وكشفت الفنانة دينا عبد الله، كواليس فيلم "السلم الخلفي" من خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وقالت دينا عبد الله: "أثناء تصوير فيلم السلم الخلفي وأنا في الثالثة من عمري استعان مخرج الفيلم بعروسة "ديكور" في نفس طولي وارتدائها نفس ملابسي لتصوير مشهد السقوط من الدور الـ 13 ولكن في الحقيقة أنا سقطت فعلا ولكن من مسافة نص متر تقريبا، وأنا أتذكر كانت والدتي خائفة للغاية من ذلك المشهد".
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