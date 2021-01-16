أول رحلة طيران قطرية إلى الدمام السعودية.. اليوم

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، إعادة تسيير رحلات إلى مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام السعودية، اليوم السبت.









وقالت الخطوط الجوية القطرية إنها استأنفت أمس، الجمعة، تسيير رحلات جوية إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.











فيما بدأت الخطوط القطرية تسيير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية الاثنين الماضي، برحلة إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.











وأعلن ‏وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه سيتم فتح سفارة المملكة بـ ‎الدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام.











وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بيان ‎العلا سينعكس إيجابا على دور ‎مجلس التعاون الخليجي.









وأشار إلى أنه ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر.



