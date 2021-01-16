ضحايا بحجم مدينة بروكسل.. وفاة 2 مليون شخص إثر فيروس كورونا

توفي مليوني شخص في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا ، وفقًا لإحصاء قاتم أجرته جامعة جونز هوبكنز.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نشرت الجامعة الأمريكية المرموقة ، ومقرها بالتيمور بولاية ماريلاند ، أرقامًا اليوم تظهر وفاة ما لا يقل عن 2000905 شخصًا بفيروس كورونا وأصيب أكثر من 93 مليون شخص على مستوى العالم بفيروس Covid-19.

تم الوصول إلى هذه الأرقام المرعبة بعد أكثر من عام بقليل من اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية ومع طرح الحكومات لقاحات تم تطويرها بسرعة فائقة في محاولة شاملة للتغلب على التهديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد قتلى كورونا يساوي تقريبًا عدد سكان بروكسل ومكة ومينسك وفيينا ، واستغرق ثمانية أشهر ليصل إلى المليون.