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محافظات

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. محافظ الإسكندرية: إزالة "15 كشك" وتحصيل غرامات فورية بـ 21 ألف جنيه

السبت 16/يناير/2021 - 05:54 م
محافظ الإسكندرية:
محافظ الإسكندرية: إزالة 15 كشك وتحصيل غرامات فورية
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أحمد بسيوني
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إلزام المحال التجارية والمواطنين بأتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مؤكدا على تطبيق قرار مواعيد فتح و غلق  المحال و المطاعم والكافيهات بكل حزم وإزالة التعديات والاشغالات بالطريق العام.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية،  شن حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية والمطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وكذا ازالة الاشغالات والتعديات والاكشاك المخالفة اسفل كوبري الساعة ، حيث تمكنت الحملة من إزالة عدد ١٥ كشك وعدد ٢١ سقيفة مخالفة وغلق وتشميع عدد ٢ محل  فضلا عن تحصيل غرامات فورية تقدر ب ٢١ ألف جنيه وذلك لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية او عدم ارتداء الكمامة.

كما تم أخذ بعض عينات منتجات الالبان لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظا علي سلامة المواطنين وإعدام قوالب من البسطرمة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالإضافة الي ضبط كمية كبيرة من الاشغالات المتنوعة والتحفظ عليها.
لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. محافظ الإسكندرية: إزالة "15 كشك" وتحصيل غرامات فورية بـ 21 ألف جنيه
لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. محافظ الإسكندرية: إزالة "15 كشك" وتحصيل غرامات فورية بـ 21 ألف جنيه
لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. محافظ الإسكندرية: إزالة "15 كشك" وتحصيل غرامات فورية بـ 21 ألف جنيه
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