بالشراشيب .. شاهد إطلالة خطيبة محمد عطية في زفاف نادر حمدي

حرصت ميرنا الهلباوي خطيبة الفنان محمد عطية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصورا جديدة لهما خلال حضورهما حفل زفاف الفنان نادر حمدي.





تألقت خطيبة محمد عطية في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر احدث صيحات الموضة كما تميز بالشراشيب المنسدلة.





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وانتعلت خطيبة محمد عطية حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت ببعض الإكسسوارات و المجوهرات المتناسقة مع فستانها.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت خطيبة محمد عطية على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



