صبغات طبيعية للشعر.. إطلالة مذهلة بدون ضرر

ترغب الكثير من النساء في تجديد لون الشعر والبشرة لديهن للحصول على اطلالة جديدة ومميزة لكن الافراط في استخدام الصبغات الصناعية يدمر الشعر.





قدم موقع Bright Side بعض الأصباغ العشبية التي ستمنح الشعر لونًا لطيفًا دون تدمير جماله الطبيعي.





الشعر البني

يمكن لاصحاب الشعر البني أن يجعلوه لامعًا ويمنحوه ألوانًا عميقة جميلة باستخدام مزيج من المريمية وإكليل الجبل.





المكونات:

مريمية (مجففة) 4-6 ملاعق كبيرة

روزماري 1-2 ملعقة كبيرة

تعتمد الكمية الدقيقة على طول الشعر والتأثير المطلوب.





عملية الصباغة:





أضف جميع المكونات إلى الماء المغلي. استمر في الغليان على نار خفيفة لمدة 4 دقائق ، ثم اترك الخليط الناتج لمدة ساعة تقريبًا. اشطفي الشعر النظيف بشكل متكرر بالمزيج. يمكنك تطبيق هذا العلاج على الشعر الجاف يوميًا باستخدام مسدس الرش. استمر في تكرار الإجراء للحصول على النتيجة المرجوة.





الأشكال:





للحصول على لون أكثر تشبعًا ، أضف الشاي الأسود. يمكن تحقيق التقزح الذهبي عن طريق استبدال إكليل الجبل بالبابونج، تتطلب الظلال البنية الجميلة ديكوتيون من أوراق وأغصان شجر الليمون ، بينما يمكن تحقيق درجات البني الأعمق باستخدام قشور الجوز.

نصيحة إضافية: يجدر النظر في أن الصبغات الطبيعية عادة ما تؤدي إلى تغير لون الشعر من درجة إلى درجتين.





الشعر الداكن

يمكن للقهوة أن تعطي تجعيد الشعر الداكن الجميل لونًا بنيًا شوكولاتة مثيرًا للاهتمام ، بينما الكافيين والمعادن المفيدة تجعل الشعر أقوى وأكثر لمعانًا.





المكونات:

البن المطحون - 2-3 ملاعق كبيرة

بلسم يترك على الشعر - 5-8 أوقية

تعتمد الكمية الدقيقة على طول الشعر والتأثير المطلوب.





عملية الصباغة:

اصنعي فنجانًا قويًا من القهوة ، واتركيها تختمر ، ثم ضعيها في الثلاجة. اخلطي التكييف مع القهوة المطحونة وأضيفي القهوة المبردة من الثلاجة، ضعي المزيج على الشعر الجاف واتركيه لمدة ساعة ثم يغسل بالشامبو للتثبيت ، استخدم مغلي القهوة بعد كل غسل.





الأشكال:

تؤثر مدة عملية الصباغة على شدة اللون. لتحقيق ألوان بورجوندي ساحرة ، يمكنك إضافة الكاكاو أو نبتة سانت جون أو التوت الأسود، للاحتفاظ بلون غامق عميق ، استخدم ديكوتيون من قشور البلوط أو لحاء التنوب.

نصيحة إضافية: لتحسين بنية شعرك ، قم بتنظيفه في الهواء النقي لمدة 5 دقائق كل يوم، لإعطاء كثافة للشعر ، استخدمي زيت الخروع.





الشعر الاشقر

للحفاظ على جمال أقفالك الشقراء ، لست مضطرًا إلى اللجوء إلى منتجات تفتيح جديدة: هدايا الطبيعة فعالة بنفس القدر في إعطاء تجعيد الشعر تلك الأشكال اللامعة الجذابة.





المكونات :

زهور البابونج 2-4 ملاعق كبيرة

عسل 3 ملاعق كبيرة

الليمون 0.5-1

تعتمد الكمية الدقيقة على طول الشعر والتأثير المطلوب.





عملية الصباغة:

ضعي أزهار البابونج في الماء المغلي واتركيها لمدة نصف ساعة تقريبًا، أضيفي العسل وعصير الليمون وقلبي جيدًا وضعيه على طول الشعر. ضعي كيسًا على شعرك ولفي رأسك بمنشفة واتركيها لمدة نصف ساعة، يغسل بالماء الدافئ باستخدام مكيف بالزيوت.





الأشكال:

لتحقيق درجات ذهبية دافئة ، يمكنك استخدام مسحوق جذور الراوند . إذا كنت تريد أن تجعل شعرك كما ضوء ممكن، إضافة القرفة و الزنجبيل إلى الخليط.