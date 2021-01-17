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رياضة

30 دقيقة.. بدر بانون يهدر فرصتين وخروج وليد سليمان للإصابة .. والبنك متراجع

الأحد 17/يناير/2021 - 05:40 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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حسن العمدة- علي الخشاب- كيرلس صلاح
مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الاهلي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي ، في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب المكس بالإسكندرية ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

بدأ الأهلي اللقاء بهجمة منظمة بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول أبعدها مدافع البنك الأهلي في الوقت المناسب قبل رأس حمدي فتحي المواجه تماما للمرمى وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وجاءت ركلة ركنية أولى للنادي الأهلي على يسار مرمى البنك الأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها وليد سليمان بتسديدة قوية تصدى لها الحارس محمود الزنفلي ببراعة وأنقذ مرماه.

وباغت حمدي فتحي مرمى البنك الأهلي بتسديدة صاروخية من خارج حدود منطقة جزاء البنك الأهلي مرت بشكل قريب للغاية أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس محمود الزنفلي.

وواصل الأهلي الهجوم المتواصل بتسديدة خطيرة عن طريق أليو ديانج من على حدود منطقة جزاء البنك الأهلي مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمود الزنفلي.

وفي الدقيقة 23 ، ركلة ركنية للنادي الأهلي على يسار مرمى البنك الأهلي، نفذت بتمريرة قصيرة لحسين الشحات الذي أرسل كرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها المدافع المتقدم بدر بانون برأسية قوية مرت بشكل قريب للغاية إلى جوار القائم الأيسر للحارس محمود الزنفلي.

وأكمل فريق الأهلي مسلسل التسديدات  عن طريق محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب للغاية إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 27 ، تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للنادي الأهلي عن طريق علي معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها بدر بانون برأسية رائعة مرت أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس محمود الزنفلي.

وخرج وليد سليمان من المباراة بعد الإصابة التي لحقت به فى الدقيقة 28 .

وخلال عمليات الإحماء اشتكى وليد سليمان من الإصابة في العضلة الخلفية، ليقوم الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي بإجراء عمليات الإحماء حال عدم جاهزية سليمان للمشاركة في التشكيل الأساسي للأهلي.

وكان موسيماني أعلن تشكيل الأهلي لمباراة البنك الأهلي وتواجد فيها وليد سليمان ضمن التشكيل الأساسي فيما تواجد بواليا على مقاعد البدلاء.

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