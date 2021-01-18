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تعليم

ننشر رابط تسجيل استمارات التقدم لـ امتحانات شهادات التعليم الفني

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:12 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على موقعها الرسمي على الإنترنت، رابطًا إلكترونيًا لتسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان امتحانات صفوف شهادات التعليم الفني للعام الدراسي 2020 /2021.

ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى هذا الرابط من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موجهة رسالة لـ طلاب شهادات التعليم الفني: لكى تتمكن من ملء الاستمارة وطباعتها ينبغي أن يكون لديك البريد الإلكترونى المدرسى الخاص بك، وإذا لم يكن لديك بريدك الإلكترونى، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكترونى المدرسي.

جدير بالذكر أن الحساب المدرسى الموحد.. آلية جديدة استحدثتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الدراسي الحالي 2020 /2021، لعمل قاعدة بيانات دقيقة لجميع الطلاب والمعلمين، لتسهيل التعامل على منصات التعليم الإلكترونية المختلفة من خلال هذه الحسابات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تم الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد إلكتروني موحد لكل طلاب المراحل التعليمية للدخول على جميع المنصات التي سيتم إتاحتها من قبل الوزارة، فضلًا عن توفير برامج Microsoft office مجانًا لـ20 مليون طالب للتدريب على أدوات سوق العمل، وهو ما يمثل تطورا مهما في طريقنا للتحول الرقمي، مؤكدةً أنه يمكن للطالب الحصول على البريد عن طريق الرقم القومي وكود الطالب.

الحساب المدرسي الموحد لـ الطالب
و تتمثل خطوات الحصول على الحساب المدرسي الموحد لكل طالب فيما يلي:
- تحضير الرقم القومي الخاص بك من شهادة ميلادك.
- إحضار كود الطالب الخاص بك من على موقع وزارة التربية والتعليم.
- ثم تقوم بالدخول على هذا الرابط https://office365.emis.gov.eg
-  اختر حساب طالب.
- أدخل الرقم القومى ثم كود الطالب.
-  ثم اضغط على التحقق من البيانات.
- ستظهر لك بياناتك ومعها الحساب (الإيميل Office365) احتفظ بالحساب.
-  اضغط على إعادة تعيين كلمة المرور Password بذلك تكون حصلت على البريد الإلكتروني وكلمة المرور  الخاصة بك
- يمكنك الآن تسجيل بياناتك في الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات من الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/


كود الطالب
هو كود الطالب على قاعدة البيانات المركزية للطلاب، ويمكن للطالب الحصول عليه من المدرسة، أو يمكن الاستعلام عن كود الطالب من خلال الخطوات التالية:
- ادخل على الرابط التالي https://studea.emis.gov.eg/
- اكتب الرقم القومي
-اكتب تاريخ الميلاد 
- اكتب محافظة الميلاد 
- اكتب النوع
-اضغط على تسجيل دخول

الحساب الموحد بالتربية والتعليم
يوفر موقع الحساب المدرسى الموحد للخدمات الإلكترونية، آلية مميكنة للخدمة الذاتية للطلبة والمعلمين لإصدار البريد المدرسي والاستفادة من تطبيقات Office365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم، ويعتبر سبب إنشاء الحساب المدرسي الموحد، هو توفير الكثير من الاستراتيجيات التي تتيح إنشاء فصول إلكترونية بسرعة فائقة عبر الإنترنت، مما يساعد على إنشاء وسائل جديدة للتعلم وتسهيل عملية التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمعلمين.

يأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت العالمية Microsoft ووكلائها في مصر شركة كايرو كودز Cairo Codes وشركة بلو كلاود Blue Cloud، ويمكن للطلاب والمعلمين إنشاء الحساب المدرسي الموحد الآن من خلال الضغط هنا
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