ننشر رابط تسجيل استمارات التقدم لـ امتحانات شهادات التعليم الفني

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على موقعها الرسمي على الإنترنت، رابطًا إلكترونيًا لتسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان امتحانات صفوف شهادات التعليم الفني للعام الدراسي 2020 /2021.





ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى هذا الرابط من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/





وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موجهة رسالة لـ طلاب شهادات التعليم الفني: لكى تتمكن من ملء الاستمارة وطباعتها ينبغي أن يكون لديك البريد الإلكترونى المدرسى الخاص بك، و إذا لم يكن لديك بريدك الإلكترونى، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكترونى المدرسي.





جدير بالذكر أن الحساب المدرسى الموحد .. آلية جديدة استحدثتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الدراسي الحالي 2020 /2021، لعمل قاعدة بيانات دقيقة لجميع الطلاب والمعلمين، لتسهيل التعامل على منصات التعليم الإلكترونية المختلفة من خلال هذه الحسابات.