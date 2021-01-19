تصل لـ 10 درجات.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-1-2021

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:



القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18 شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 18 طنطا الصغرى 10 والعظمى 17 دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18 الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17 مطروح الصغرى 11 والعظمى 16 السلوم الصغرى 10 والعظمى 16 سيوة الصغرى 06 والعظمى 17 بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 18 دمياط الصغرى 10 والعظمى 18 الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 18 الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19