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تصل لـ 10 درجات.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-1-2021

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:22 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19- 1- 2021، في القاهرة  والمحافظات.


ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس بارد على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومن المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة على جميع المحافظات.

 
وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي: 

القاهرة الصغرى 10 والعظمى  18
 
شبين الكوم  الصغرى 10 والعظمى 18
 
طنطا الصغرى 10 والعظمى 17
 
دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18
 
الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17
  
مطروح الصغرى 11 والعظمى 16
 
السلوم الصغرى 10 والعظمى 16
 
سيوة الصغرى 06 والعظمى 17
 
بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 18
 
دمياط الصغرى 10 والعظمى 18
 
الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 18
 
الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19
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