قريبا في مصر.. متى تظهر النقود البلاستيكية وما فوائدها





في الآونة الأخيرة صرحت مصادر بالبنك المركزي المصري عن بدء الاستعدادات لطباعة النقود البلاستيكية «النقود البوليمر »، وأفادت أن مطابع البنك المركزي تقوم حاليا بالإجراءات التشغيلية لبدء طباعة النقود البلاستيكية.





موعد الطباعة والفئات المقترحة





المعلومات المتوفرة عن البنك المركزي بشأن موعد إطلاق النقود البلاستيكية تؤكد البدء في استخدامها بداية من شهر يونيو المقبل، مع اطلاق فئة الـ 10 جنيهات كأول فئة يتم طباعهتها من مادة البوليميير.





والنقود البلاستيكية ليست مصنوعة من البلاستيك المتعارف عليه حيث أنها تشبه النقود الورقية ولكن بخامات أقوى من مادة البوليمر التي تضمن بقاءها مدة أكثر.





فوائد النقود البلاستيكية





تتلخص فوائد النقود البلاستيكية في أن عمرها الافتراضي يفوق النقود الورقية بأضعاف نظرا لصناعاتها من مادو البوليمر التي تتحدى التلف.





كما أن النقود البلاستيكية بحسب الخبراء، تخفض من تكاليف الطباعة وذلك بالنظر إلى مدة بقاءها مقارنة بالنقود الورقية، كما انها ستكون عصية اكثر من مثيلاتها في عملية التقليد أو التزوير.





النقود البلاستيكية أيضا غير ضارة بالبيئة بعكس مكونات النقود الورقية، كما أنها تبرز تصميمات الفئات النقدية بشكل أفضل على الرغم أنها تصدر بنفس التصميم.

الحديث عن النقود البلاستيكية في مصر لم ينقطع منذ سنوات حيث اُثير لأكثر من مرة مع تصريحات للنفي والإثبات دون وضوح بشأن الموعد والفئات التي من المقرر إطلاقها.