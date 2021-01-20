200 مليون جنيه لتطوير متحف الفنون

بدأ قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، تنفيذ أعمال تطوير وإعادة تأهيل وتجديد متحف الجزيرة للفنون، الكائن في ساحة دار الأوبرا المصرية، بعد فترة توقف وغلق استمرت لأكثر من ٣٢عاما، وتبلغ القيمة الإجمالية للمرحلتين الأولي والثانية 200 مليون جنيه على أن يتم الافتتاح بنهاية شهر يونيو 2022.

وقال المهندس عماد بيومى المسئول عن المشروع ان متحف الجزيرة للفنون مهم جدا لإحياء التراث الحضاري والثقافي من خلال نشاطاته المتعددة ومعروضاته القيمة والمبنى منشأ علي مسطح إجمالي 9000 متر بالمسطحات الخضراء والأرصفة وخزان الحريق.





وأضاف أن المبنى يتكون من متحف الجزيرة والحضارة ومبنى البرج حيث يتكون متحف الجزيرة والحضارة على البدروم الذى يتضمن المخازن بمسطحات تساوى 180 متراً مسطحاً طبقا للاستخدام وغرفة المصعد البانورامي وأحواض زهور أما الدور الأرضي يشمل قاعات للعرض وذلك بمساحات متنوعة وايضا قاعةلكبار الزوار و كافيتيريا وحمامات وقاعة لعرض الهدايا و غرفتى أمن و كنترول و ممرات الخدمة و ممرات حركة الجمهور و بداية السلم و الاسانسير البانورامي والمصمم فى محيط القبة السماوية والمدخل ( الاستقبال ) وبهو المدخل.





ويشمل الدور الأول أماكن للعرض وايضا دور الميزانين ويشمل فتارين العرض و تراس صغير للواجهة عند المدخل الرئيسي . وإن مبنى البرج ومتحف الجزيرة والحضارة متصلين في الأدوار الأرضي والأول و الميزانين و لكن يستمر البرج في طوابقه حيث يحتوي علي سبعة طوابق متدرجة من الاكبر الي الاصغر في المسطحات و مسطح المبنى الاجمالى مع الطابق الأرضي يساوى 355 مترا مسطحا و يحتوى علي أماكن عرض ايضا و أماكن إدارية في الأدوار المختلفة و استراحات للموظفين في الطابق السابع ومبنى متحف الجزيرة والحضارة يتميز بموقعه الممتاز و بارتفاعات تسمح بظهوره من جميع الواجهات والتى ستظهربشكل جمالى مع المناطق الخضراء.





وأشارت نسمة فؤاد مسؤولة الموارد البشرية إلى أنه يجري حاليا اعداد الكوادر اللازمة والكفاءات من فنيين ومهندسين وإداريين للدفع بها فى المشروع ليظهرعلى أفضل صورة ممكنة .



