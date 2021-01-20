ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

200 مليون جنيه لتطوير متحف الفنون

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:13 ص
د. خالد سرور
د. خالد سرور
Advertisements
أحمد إبراهيم
بدأ  قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، تنفيذ أعمال تطوير وإعادة تأهيل وتجديد متحف الجزيرة للفنون، الكائن في ساحة دار الأوبرا المصرية، بعد فترة توقف وغلق استمرت لأكثر من ٣٢عاما، وتبلغ القيمة الإجمالية للمرحلتين الأولي والثانية 200 مليون جنيه على أن يتم الافتتاح بنهاية شهر يونيو 2022.  
 
وقال المهندس عماد بيومى المسئول عن المشروع ان متحف الجزيرة للفنون مهم جدا لإحياء التراث الحضاري والثقافي من خلال نشاطاته المتعددة ومعروضاته القيمة والمبنى منشأ علي مسطح إجمالي 9000 متر بالمسطحات الخضراء والأرصفة وخزان الحريق. 

وأضاف أن المبنى  يتكون من متحف الجزيرة والحضارة ومبنى البرج حيث يتكون متحف الجزيرة والحضارة على البدروم الذى يتضمن المخازن بمسطحات تساوى 180 متراً مسطحاً طبقا للاستخدام وغرفة المصعد البانورامي وأحواض زهور أما الدور الأرضي يشمل قاعات للعرض  وذلك بمساحات متنوعة وايضا قاعةلكبار الزوار و كافيتيريا وحمامات وقاعة لعرض الهدايا و غرفتى أمن و كنترول و ممرات الخدمة و ممرات حركة الجمهور و بداية السلم و الاسانسير البانورامي والمصمم فى محيط القبة السماوية والمدخل ( الاستقبال ) وبهو المدخل.

ويشمل الدور الأول أماكن للعرض وايضا  دور الميزانين ويشمل فتارين العرض و تراس صغير للواجهة عند المدخل الرئيسي . وإن  مبنى البرج ومتحف الجزيرة والحضارة متصلين في الأدوار الأرضي والأول و الميزانين و لكن يستمر البرج في طوابقه حيث يحتوي علي سبعة طوابق متدرجة من الاكبر الي الاصغر في المسطحات و مسطح المبنى الاجمالى مع الطابق الأرضي يساوى 355 مترا مسطحا و يحتوى علي أماكن عرض ايضا و أماكن إدارية في الأدوار المختلفة و استراحات للموظفين في الطابق السابع ومبنى متحف الجزيرة والحضارة يتميز بموقعه الممتاز و بارتفاعات تسمح بظهوره من جميع الواجهات والتى ستظهربشكل جمالى مع المناطق الخضراء.

وأشارت نسمة فؤاد مسؤولة الموارد البشرية إلى أنه يجري حاليا اعداد الكوادر اللازمة  والكفاءات من فنيين ومهندسين وإداريين  للدفع بها فى المشروع ليظهرعلى أفضل صورة ممكنة .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شيده الفرنسيون بقرار من ديليسبس.. قصة تحويل أول مبنى لقناة السويس إلى متحف عالمي

حكاية قصر الزعفران الموجود في جامعة عين شمس

فرقة "فويس باند" في ضيافة قصر بشتاك

بمناسبة مرور ١١٧ عاما على افتتاحه.. متحف الفن الإسلامي ينظم معرضين فنيين الأسبوع المقبل

بعد غلق 32 عاما.. وزيرة الثقافة تتابع أعمال تطوير متحف الجزيرة للفنون

بعد 32 عاما من الإغلاق.. تطورات جديدة في تجهيز وتطوير متحف الجزيرة

ترشيحاتنا

دعاء لحفظ النفس من كل مكروه بـ 8 كلمات نبوية

آلام يشعر بها 25% من المتعافين من فيروس كورونا.. تعرف عليها

مصور وناشر «تورتة الجزيرة الجنسية» يواجه الحبس 3 سنوات

أحمد ياسر ريان يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانتقاله لـ سيراميكا كليوباترا

مصدر تهديد للمنطقة.. مرشح بايدن لوزارة الدفاع يهاجم إيران

هل تم الاعتداء على محمد رمضان في الشارع؟.. مصدر مقرب يكشف الحقيقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارات أنقذت محمد هنيدي في فيلم يانا يا خالتي

مشاهد تشويقية جديدة لسيارة تايكان كهربائية غامضة بالكامل

طفل ينقذ 3 أرواح بموته.. ووالده يزف جثته بحفل عسكري | فيديو