ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

انضباط الجبلاية تجتمع غدا لمناقشة أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:54 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
يسرى غازى
تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى، غدا الخميس، اجتماعا لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس.


كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، شكلت لجنة تقصى الحقائق برئاسة المستشار حسين حلمى لإجراء التحقيقات فى أزمة انسحاب منتخب شباب الفراعنة من دورة تونس المؤهلة لأمم أفريقيا في موريتانيا.


ومن المقرر قيام لجنة الانضباط بالاطلاع على جميع الأوراق والتحقيقات والتقارير الخاصة بالجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب الشباب، إضافة إلى الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة.


يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد، قررت فى وقت سابق إحالة تقرير لجنة التحقيق في الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس الشهر الماضي إلى المستشار سيد بنداري، رئيس لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا.. طبيب منتخب الشباب يخضع للتحقيق في اتحاد الكرة

الجبلاية تعلن اليوم نتائج تحقيقات تقصى الحقائق فى أزمة منتخب الشباب

تقصى الحقائق فى أزمة منتخب الشباب تعلن قراراتها.. الأحد المقبل

الجبلاية تعلن نتائج تحقيقات أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس .. اليوم

الجبلاية تنتظر رد مجلس الوزراء على إجراء انتخابات اتحاد الكرة

تسريبات.. حرمان ربيع ياسين من تدريب المنتخبات وتحميله مسئولية إصابة منتخب الشباب بكورونا فى تونس

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. القصة الكاملة لواقعة تورتة نادي الجزيرة

بسبب اسم الطفل الأول.. سيدة تطرد ابنها وزوجته من منزلهما

تجديد حبس الجنزوري و2 آخرين 45 يوما في واقعة فيرمونت

جدول مباريات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لليد مصر 2021

فوائد اللبان الدكر

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن طلب بيراميدز حكام أجانب للقاء الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

بـ الفرو الأبيض.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها