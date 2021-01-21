بدون كريمات باهظة.. تخلصي من اتساع مسام البشرة

هل تعانى من إتساع مسام البشرة إليك حيل سريعه تساعد على تقليص المسام الواسعة وبشرة أكثر شبابا بحيل سريعه يقدمها موقع برايت سايد.

1. لا تلمس وجهك

2. انتبهي إلى كريم وجهك

إذا كان أنفك دهنيًا ، ينصح أطباء الجلد بعدم وضع الكريم عليه وينطبق الشيء نفسه إذا كان لديك رؤوس سوداء على أنفك لأنه يمكن أن يجعل الفتحات أوسع.





يمكن أن يساعد استخدام كريم الوجه الخالي من الزيوت في تخفيف هذه المشكلة وتقليل المظهر.

3. اغسلي وجهك واستخدمي المنظف المناسب

4. ضعى واقي الشمس يوميا

إنتاج الكولاجين ، والذي بدوره يحافظ على بشرتك صحية ونضرة.







عندما يحدث تكسر الكولاجين ، يصبح وجهك أقل صلابة وسوف تتمدد بشرتك بسرعة أكبر

5. قللى من منتجات الألبان

تجنبي لمس وجهك حتى عند وضع المكياج أو المرطب. استخدمي الفرش أو أدوات التجميل الأخرى المخصصة لذلك بدلًا من ذلك. عندما تلمس وجهك بيديك ، تنتقل البكتيريا بسهولة إلى وجهك وفي مسامك.أهم خطوة في روتينك للعناية بالبشرة هي غسل وجهك مرتين في اليوم و يوصي أطباء الجلدية بغسله مرة في الصباح ومرة ​​أخرى قبل النوم و يساعد على التخلص من اتساع مسامعندما يتعلق الأمر باختيار منظف يومي ، يجب أن تختار منظفًا يتراوح بين 4.7 و 5.75 درجة حموضة. أي شيء خارج هذا النطاق يمكن أن يسبب المزيد من الشوائب ويجعلها أكثر حساسية.يجب أن يكون الواقي من الشمس عنصرًا أساسيًا في روتين العناية ببشرتك فهو يقلل من اتساع المسام إذا اخترت النوع المناسب بالإضافة إلى ذلك ، ستساعد الحماية من أشعة الشمس على تقليل تكسربينما تعتبر منتجات الألبان جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي ، يجب الا تتناول الكثير منها يؤدى الاستهلاك المفرط لمنتجات الألبان فى إصابتك ببقع فى الوجه وتهيج الجلد.