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مرأة

مع الفطار .. دراسة تكشف عن مشروب ساخن مفيد لمرضى السكر

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
دراسة تكشف عن مشروب
دراسة تكشف عن مشروب ساخن مفيد لمرضى السكر
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حياة عبد العزيز
يمكن تقليل مخاطر الإصابة بـ مرض السكري من النوع 2 عن طريق إجراء بعض العادات النظام الغذائي أو نمط الحياة، ويمكنك الحماية من أعراض وعلامات ارتفاع نسبة السكر في الدم بما في ذلك التعب وفقدان الوزن، مع هذا المكون في مشروبك الساخن على الإفطار. 

كشفت دراسة جديدة أنه يمكنك تقليل خطر الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم عن طريق شرب شاي القرفة بانتظام.

وأشارت يمكن أن يحدث مرض السكري من النوع 2 بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من هرمون الأنسولين، أو عدم تفاعل الجسم مع الأنسولين، وبدون ما يكفي من الهرمون، يكافح الجسم لتحويل السكر في الدم إلى طاقة قابلة للاستخدام.

يعد إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي اليومي أحد أسهل الطرق لإدارة مستويات السكر في الدم.

قد تساعد إضافة القرفة إلى مشروبك الساخن في الصباح مرضى السكري على التحكم في مستويات السكر في الدم ، وفقًا لأخصائية التغذية في Natures Aid جيني لوجان.

تساعد القرفة الأنسولين في إمداد خلايا الجسم بالطاقة الكافية، يُزعم أن ثلاثة جرامات فقط من القرفة يوميًا تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم.

لكن يجب عليك دائمًا التحدث إلى الطبيب قبل إضافة أي مكمل غذائي جديد إلى روتين علاج مرض السكري.

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قال لوجان: "القرفة عنصر شائع في خزانة الطعام قد يكون محل اهتمام أولئك الذين يرغبون في دعم مستويات الجلوكوز في الدم الصحية".

وقالت لـ Express Health: "تم إجراء الكثير من الأبحاث التي أظهرت أن القرفة يمكن أن تساعد في دعم عمل الأنسولين وقد تساعد أيضًا في دعم مستويات السكر في الدم الصحية، وتتراوح الجرعات المستخدمة في هذه الدراسات بين واحد إلى ثلاثة. غرام في اليوم.

وأوضحت إذا كان هناك من يتطلع إلى إضافة القرفة إلى نظامه الغذائي مع وضع سكر الدم في الاعتبار ، فلن يكون من المفيد القيام بذلك على شكل فطائر التفاح ولفائف القرفة.

ومع ذلك ، يمكن بسهولة إضافة القرفة إلى مشروب ساخن أو تناولها كمكمل غذائي مفيد."

قال خبراء التغذية إن مرضى السكري يمكن أن يخفضوا مستويات السكر في الدم أثناء الصيام بنسبة تصل إلى 29% عن طريق إضافة المزيد من القرفة إلى نظامهم الغذائي.

إضافة المزيد من القرفة إلى نظامك الغذائي يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تساعد التوابل على خفض كمية الكوليسترول في الجسم.

قد تساعد القرفة أيضًا في خفض ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.

قد يكون العديد من الأشخاص مصابين بمرض السكري دون أن يعرفوا ذلك، لأن العلامات والأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك.


يجب عليك التحدث إلى الطبيب إذا كنت قلقًا بشأن العلامات أو الأعراض التحذيرية لمرض السكري ، أو إذا كنت تعتقد أنك قد تكون في خطر.

يعد تشخيص الحالة مبكرًا أمرًا مهمًا للغاية، لأن المرضى أكثر عرضة للإصابة ببعض المضاعفات المميتة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتات الدماغية.

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