لمرضى السكري.. 5 أطعمة تمكنكم من السيطرة عليه

3. القرنبيط

4. خيار

الخيار منخفض الكربوهيدرات لمرضى السكري، يساعدك على مراقبة ارتفاع مستويات السكر في الدم، يعتبر الخيار مصدرًا جيدًا لفيتامين K جنبًا إلى جنب مع البوتاسيوم وفيتامين سي.







