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مرأة

لمرضى السكري.. 5 أطعمة تمكنكم من السيطرة عليه

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:37 م
مرض السكري
مرض السكري
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نهى هجرس
مرض السكري ، هو حالة شائعة ومزمنة، يصيب أكثر من ثلث سكان العالم، ومن المعروف أنه يؤثر على نمط الحياة اليومية للشخص، في حين أن الدواء يمكن أن يولد نتائج مبهرة ، فإن الحالة تتطلب نظامًا غذائيًا صارمًا لتحسين نوعية الحياة.


ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky"؛ إليكم أبرز الأطعمة التى تساعدك في السيطرة على مرض السكري.




1. البروكلي 
البروكلي هو الأنسب لمرضى السكر بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف وقلة السعرات الحرارية، إنه غني بفيتامينات A و C، يحتوي البروكلي أيضًا على مركب غني بالكبريت يسمى sulforaphane والذي قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.


2. الجزر 
يحتوي الجزر على مضادات الأكسدة التي تسمى بيتا كاروتين والتي تساعد على تقليل مستويات الأنسولين في الجسم، كما أنه يحتوي على فيتامين أ الذي يعزز عمل الجهاز المناعي.


3. القرنبيط 
القرنبيط نبات منخفض الكربوهيدرات، يوفر كمية يومية من فيتامين سي، قد تساعد الكمية الجيدة من الحديد والكالسيوم والألياف بشكل فعال في خفض مستويات السكر في الدم.


4. خيار 
الخيار منخفض الكربوهيدرات لمرضى السكري، يساعدك على مراقبة ارتفاع مستويات السكر في الدم، يعتبر الخيار مصدرًا جيدًا لفيتامين K جنبًا إلى جنب مع البوتاسيوم وفيتامين سي.


5. طماطم 
الطماطم هي طعام خارق آخر لمرض السكري، غني بفيتامين ج وهو مصدر جيد لفيتامين أ والبوتاسيوم والألياف، يجب على مرضى السكري أن يدرجوا الطماطم في نظامهم الغذائي اليومي.
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